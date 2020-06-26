83人慘遭天打雷劈亡！印度南部狂打雷...13小時逾3.6萬次

▲印度每年至少有2000人被雷劈死。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）



實習記者劉雪兒／綜合報導

印度比哈爾邦（Bihar）25日發生雷擊意外，據地方政府表示，至今共有83人遭雷劈當場死亡，包括一名9歲女童，其中又以戈帕爾甘傑（Gopalganj）地區的死亡人數最高，共有13人身亡，其餘的罹難者則分佈在22個不同的州區。

據《CNN》報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）在推特上表示，印度比哈爾邦（Bihar）與北方邦（Uttar Pradesh）出現了大雨和雷擊的悲劇消息，當地大雨與雷電交加，「已造成了數十起死亡」。他並表示，政府正在進行復原工作，「我向在這場災難中喪生的人的家屬表示哀悼」。

比哈爾邦災難管理局官員庫馬爾（Sandeep Kumar）表示，每位死者的家屬皆可領取5300美元（約新台幣15.6萬元）的慰問金，總理莫迪（Narendra Modi）也在推特PO文說，「我向死者的家屬們表示哀悼，州政府已經進行緊急救援工作」。

據報導，印度和南亞地區於每年5月和6月經常發生雷擊事件，根據國家犯罪記錄局長（National Crime Records Bureau）數據顯示，每年至少都有2000人被雷劈死，而南部安得拉邦（Andhra Pradesh）去年更是發生「13小時內雷擊3萬6749次」的紀錄。

科學家倫普斯曾表示，隨著暖化，大雷雨威力會更大，因為暖化會導致大氣中的水蒸氣增加，而水蒸氣就像大雷雨的燃料，這也意味著，氣候變遷可能讓雷擊在這個世紀末發生頻率提高5成。