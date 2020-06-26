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疫情狂燒半年！非洲移民「沒聽過新冠病毒」　核查員一問傻了

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▲疫情延燒半年，非洲許多移民仍沒聽過新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲疫情延燒半年，非洲許多移民仍沒聽過新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情已經延燒半年，至今仍未平息，不過竟然有人沒有聽過這個數十年來最大規模的流行病。許多欲入境東非國家索馬利亞的移民告訴聯合國（UN）核查人員，他們沒聽過新冠病毒。

據《美聯社》報導，聯合國移民機構國際移民組織（IOM）的核查人員站在邊境，詢問欲入境索馬利亞的民眾，「來自哪裡？目的地是哪？為何要去那裡？」

▲▼疫情延燒半年，非洲許多移民仍沒聽過新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

自從索馬利亞出現首起新冠肺炎確診病例後，核查人員除上述問題外，還會追加問，「與你同行的人士中，有多少人聽過新冠病毒？」截至6月20日當周為止，受訪的3471人中，有一半以上（51%）的人表示，他們從未聽過新冠肺炎。

索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）的國際移民組織計畫經理比恩（Celeste Sanchez Bean）說，「我第一次得知這個情況時，也感到非常震驚。」

比恩表示，上述情況顯示，要將疫情資訊傳送給世界上所有人是項巨大挑戰，更不用說要讓所有人都戴上口罩，這些移民大多都是來自鄰國衣索比亞農村地區的年輕男性，多半沒有受過教育，有些是來自網路不發達的地區。

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