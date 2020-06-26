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486先生變臉「口罩俠」！艷陽曬出印記...網笑翻：不要亂修圖

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這幾天陽光真的強

486先生發佈於 2020年6月25日 星期四

實習記者施怡妏／綜合報導

近日天氣「一路熱到爆」，熱爆的太陽到底有多曬？486團購網負責人陳延昶在臉書上傳一張眼神死的自拍照，他表示，疫情當前即使大熱天，他仍堅持戴好口罩，曝曬一整天脫下口罩後，竟然曬出「口罩印」。網友驚呼，「原來蝙蝠俠是你，這比川劇變臉還精彩！」

《臉書》粉絲團「486先生」25日在臉書上傳一張自拍照並寫下，「這幾天陽光真的強」，照片中可以明顯的看到，口罩遮住的口鼻與臉上其他的膚色形成對比，雙頰到眼睛周圍疑似被太陽曬到泛紅，「口罩」的輪廓在臉上清晰可見。笑翻網友們，「進擊的巨人？！」、「忍不住嘴角失守了」、「難道這就是所謂的國王的口罩嗎？」

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▲486先生雙眼無奈的說，「這幾天陽光真的強」。（圖／翻攝《臉書》粉絲團「486先生」）

還有網友認為「有漫威人物的既試感」，「為什麼有一種鋼鐵人的感覺」、「為什麼我會突然聯想到蝙蝠俠」、「漫威新英雄角色」、「口罩俠要上映了」。也有不少網友懷疑是APP濾鏡，也有人認為是用畫的，「哪個app的臉妝啦」、「不要亂修圖啦！」不少人也稱讚他的防疫做的很到位，「確定您是最遵守防疫觀念的」、「代表哥有戴口罩」、「有乖乖戴口罩的證明」。

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