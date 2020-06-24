影／開車前和男友「交纏喇舌」…嫩妹被測出酒駕超委屈！　交警：親太久了

▲女生與喝酒男友接吻被測出酒駕。（圖／翻攝自人民視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

開車不喝酒，喝酒不開車！最近，陝西一位年輕女生雖然沒有喝酒，卻被查出了酒駕。據陸媒報導，當地一位女生24日經呼氣檢測為酒後開車，但其堅稱根本沒喝酒。隨後，她吐出了原因，竟是因為開車前深吻了喝了酒的男友。

據《人民視頻》報導，西安交警日前在查緝酒駕的過程中，發現有一名年輕女子經酒精呼氣測試結果顯示為酒後駕駛。但她被帶返調查後，一直堅稱沒有喝酒，「我一滴酒都沒有沾。」

警方其後為女生進行抽血檢驗，發現血液中酒精含量確實為零。她隨後羞澀解釋，男朋友有喝酒；開車前二人火熱接吻，並且接吻的時間較長，「不（只）是親了『一下』。」

對於這樣的情況，警方表示，依據法律法規，通常會以酒精呼氣測試及抽血檢驗的數據作為衡量標準，最終結果則會以後者為準，所以女孩可免卻受罰。

對此，網友笑翻表示，「親了多久才能親出酒駕的水準」、「開車不接吻，接吻不開車」、「戀愛嗎？能被查出酒駕的那種」、「這下好了全世界都知道你男朋友吻技一流了」、「哈哈哈讓你秀恩愛」、「這…甜蜜的負擔？」、「沒有舌吻10分鐘我不信」。

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►戴口罩也要記得保養

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。