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約8少女外拍！噁男「升旗入鏡」誘壞壞　裸照威脅「再〇一次」逼廁所激戰

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蔡男逼迫少女在小學廁所發生關係。（示意圖／Pixabay）

▲蔡男逼迫少女在小學廁所發生關係。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

高雄市1名蔡姓男子透過臉書邀約8名未成年少女進行外拍，並和其中1人性交易，之後竟以對方裸照做為要脅，要求少女「再〇一次」，否則就要把照片上傳網路。更噁心的是，蔡男在拍照時，還會趁著模特兒不注意時，偷偷把勃起的生殖器置於女方臀部後側一起入鏡。法院審理後，依強制性交等罪判刑11年，可上訴。

判決書指出，蔡男自2015年開始多次透過臉書尋找未成年少女，傳訊邀約外拍工作，並稱「僅需穿著運動服拍照即可賺錢」，陸續在公園、停車場、捷運內走道和國小等地拍攝照片；沒想到，蔡男另有居心，竟趁著被害人轉身時，伸出鹹豬手模擬撫摸臀部動作，甚至把勃起的生殖器靠近女方身體，讓它一起入鏡。

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲少女被逼用裸照威脅發生關係。（示意圖／翻攝pixabay網站）

不僅如此，蔡男除了以500元為代價，引誘其中1名少女替他口交，還在2016年1、2月間，和另名16歲女學生性交易；事後，被告不滿遭到封鎖，竟透過LINE傳送裸照給被害人，威脅對方「至少在（再）〇一次」、「這次後絕對不公開上傳」等，逼迫女方和他在國小廁所見面，隨後對她強制口交、性交成逞，甚至要求「走後門」。

橋頭地院審酌，被告明知被害人皆未成年，身心發展未臻成熟，卻僅為滿足己身私慾，即以金錢誘惑或隱瞞而違反意願之方式，對各被害人為猥褻、性交及拍攝不雅照片等舉止，因此依強制性交、引誘使少年為有對價猥褻行為、違反本人意願方法使少年被拍攝猥褻行為電子訊號等罪，判處有期徒刑11年；全案可上訴。

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