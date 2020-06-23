騎車一半天降鳥屎！人妻隔天買三星彩「全餐全中獎」爽爆　釣出一票苦主

▲幸運中了1萬多塊錢。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前騎車途中被鳥屎擊中，不僅安全帽遭殃，連衣服、孩子的揹巾也無一能倖免，覺得倒楣的她隔天心血來潮去買彩券，後來竟狂中1萬多塊錢，面對超意外結局，她不禁笑喊，「簡直幸運到不行！」

女網友昨日在「爆廢公社二館」發文分享，日前她帶著二寶騎車，路程中突然天降黃金，「嘩...一顆超大鳥屎砸到我的安全帽上，噴到左肩衣服，跟小孩的揹巾、圍兜上。當天沒有立即去買個彩券，隔天想到才想說，不然買一下好了，結果今天去兌獎，一掃描就出現中獎聲音......。」

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當時，她和老闆都大吃一驚，買三星彩全餐竟「全部中獎」，而且還都是老闆開的電腦選號，她也笑說，「簡直幸運到不行，準備拿彩金去買我朝思暮想的Switch嘍！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

另外，原po還補充道，「被滴到鳥屎那天好像開出了大樂透頭獎，剛好就是我戶籍地區，早知道那天應該當下去買，説不定中獎是我......，不過有嚐到甜頭就好啦！」

對此，網友們紛紛獻上恭喜，直呼「被鳥滴到屎我也遇過，也馬上去買刮刮樂，結果什麼都沒有」、「我也中鳥屎，但是我槓龜」、「我最高才中兩千多塊」、「真好是招財鳥，我遇到都帶屎鳥」、「當下去買應該中更多喔」。

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