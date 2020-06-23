影／20歲短褲妹當街遭屠殺！「殺雞式放血」影片瘋傳…殘破身軀無力掙扎斷氣

▲成都20歲女孩當街被捅死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四川成都市成華區雙慶路22日16時發生一起恐怖命案，血腥影片在網路瘋傳。當天，一位長髮女孩拼命逃跑，被男子追上公車上一路拖下來，隨後遭到瘋狂捅刺，最後慘死街頭。兇手殺人後沒有逃跑，甚至歇斯底里的向周圍喊叫，近似一種癲狂的狀態。

據《封面新聞》報導，6月22日下午，成都市成華區雙慶路某公車站後面發生一持刀傷人事件，相關影片也在社交平臺上瘋傳。根據現場畫面顯示，一位身穿粉紅上衣、黑色短褲的女孩渾身血倒在地上，一動不動。

現場民眾爆料，女孩曾拼命逃跑，甚至已經逃上了一輛公車，一路淒厲哭叫，但還是被兇手追上，從公車上抓下來殺了，「傷的是大動脈，這是想好了置人於死地。」據悉，殺人全程周邊人來人往，不過並沒有人上前阻止。

▲網友爆料。（圖／翻攝自微博）

如果嫌疑人和死者認識，到底是什麼樣仇怨？據目擊者透露，兇手殺人後並沒有逃跑，而是做出一種疑似了卻心願，達到了願望的狀態，甚至還在原地歇斯底里喊叫，近似一種癲狂的狀態。

影片中，身穿白衣的男子先前剛持刀捅刺了女孩，右手緊抓著刀，左手抓著對方的衣領，冷眼看著女孩生命慢慢消逝。隨後，他一鬆手，死者直接倒在地面。有網友氣憤描述，這動作像是屠雞似的，「可是這是鮮活的人命。」

成華區公安分局22日晚發佈通報稱，當日16時57分，雙慶路某公車站外有人持刀傷人。接警後，警員迅速到達現場並控制嫌疑人鄧男（30歲，四川資陽市人）。警方透露，受害人施女（20歲，成都人）經120現場搶救無效死亡。

目前，成華區公安分局已對鄧男依法立案偵查，案件正在進一步偵辦中。

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