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踢爆「區塊鏈大騙局」　1年吸金9億！馬國「區塊鏈大師」在台詐財

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圖、文／鏡週刊 

隨著虛擬貨幣與區塊鏈等新科技興起，詐騙吸金手法再升級。本刊接獲受害民眾投訴，去年7月，一位自封「區塊鏈大師」的馬來西亞籍男子Ronald Aai來台舉辦投資說明會，宣稱透過獨家研發的AI機器人「量化交易」技術，可讓投資人手上的比特幣、以太幣等虛擬貨幣穩定獲利6％到12％，並發行信用卡、手機網卡來騙取信任，初期確實可以消費使用，但不到1年就無預警下架，連本金都拿不回來，全台約2,000人受害，吸金金額高達9億元。

 區塊鏈吸金詐騙受害者Emily，區塊鏈吸金詐騙受害者Benson。

▲區塊鏈吸金詐騙受害者Emily，區塊鏈吸金詐騙受害者Benson。（圖／鏡週刊提供，下同）

「他先在一些不知名的網站上發表文章，以『一個亞洲技術天才的故事』包裝自己，再用一個啟用逾10年的臉書帳號來取信會員，強調都是真實的生活點滴，不會騙人，之後便打著高科技背景的幌子，大肆吹噓所開發的AI機器人如何能在虛擬貨幣交易市場中獲利。」上週五（6月19日），遭虛擬貨幣集團—創富公司首腦馬來西亞籍男子Ronald Aai詐騙，拿出數百萬元積蓄投資，卻血本無歸的受害者Emily極度不滿地向本刊控訴。

受害者Emily指控，詐騙首腦Ronald Aai自稱區塊鏈大師、亞洲技術天才，卻只會說著一個又一個的謊言。（翻攝自民視新聞）

以新興虛擬貨幣交易吸引投資人的創富公司首腦Ronald Aai，去年，就在全台各地舉辦投資說明會，類似老鼠會吸金，靠會員介紹的傳銷模式下，短短1年不到，已吸引近2,000位台灣民眾投資，粗估遭詐騙金額超過9億元。

據悉，創富公司以台籍的謝姓女子為首，另有劉姓男子、林姓女子擔任講師對投資人洗腦，其中，劉姓男子遭警方查出是詐欺通緝犯後，已停止公開露面，僅在通訊軟體群組中隔空下指導棋，「我是講師林姓女子的友人，當初因誤信話術才入會。」Emily接受專訪，對本刊一步步拆解該集團的詐騙手法。

「他們就是靠『量化交易』的話術，來騙取我們的信任。簡單來說，全球有10大主要的虛擬貨幣交易所，在每一個時間點，比特幣、以太幣這些虛擬貨幣在各個交易所的牌價都不盡相同，而量化交易就是以當中的價差，做為獲利來源，所以，當手上擁有越多虛擬貨幣，收益也就越可觀，假設每顆比特幣可以賺取10美元的價差，一萬顆就賺了10萬美元。」談起Ronald Aai所編織的美夢，Emily依舊覺得誘人。

「你看，我的帳號到現在還持續有收益進來喔，只是都不能使用。」Emily拿出手機打開電子錢包畫面，直言從去年10月開始，創富公司的金流可以說是「只進不出」，因為新的投資人雖然可以正常存入、委託虛擬貨幣給機器人，卻無法解除合約、取出，「他們說是因為有很多大陸會員使用小額兌換，讓整個系統塞車了。」

本刊問2人為何不組成自救會？「到現在，還有很多人相信他們的話術，天真地以為自己總有一天可以拿回本金、領到收益。」Emily無奈的說。

由於Ronald Aai來台的簽證只到6月底，已接獲民眾報案的刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆則對本刊表示，目前已展開調查，一旦確認Ronald Aai仍滯留國內，將會盡速偵辦。

日前接受民眾陳情並舉辦記者會的立委高虹安則強調，「這起案子雖然是以科技理財，投資區塊鏈為名，但本質上還是典型的老鼠會吸金，相關行政機關之間，應該盡速釐清權責，善盡督導管理職責，以免民眾受到這類科技話術迷惑，有更多人受騙上當。」


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