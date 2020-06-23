英國巨石陣發現「新石器時代巨大豎井圈」　數量超過20個

▲英國發現巨石陣附近有新石器時代巨大豎井圈。（圖／路透）

文／中央社倫敦22日綜合外電報導

考古學家今天表示，在英格蘭西南部的巨石陣附近發現擁有4500年歷史的巨大豎井圈遺跡，可能是英國最大的史前構造物之一。

法新社報導，考古學家在距離巨石陣（Stonehenge）僅3公里的史前聚落遺跡杜靈頓垣牆（Durrington Walls）附近，發現有20多個豎井圍成一個圓圈，每個豎井直徑10公尺以上，深達5公尺。

Vast neolithic circle of deep shafts found near Stonehenge https://t.co/5IDuy9J6ku — The Guardian (@guardian) June 22, 2020

國家名勝古蹟信託（National Trust）負責研究巨石陣和埃夫伯里世界文化遺址（Avebury World Heritage Site）的考古學家史納肖（Nick Snashall）表示，這是「驚人的發現」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，考古學家認為，這些豎井似乎是指引人們前往聖地的界線，因為杜靈頓垣牆就位在這些豎井圍成的圓圈的正中心。

這個新發現可回溯至新石器時代，當時英國開始出現農業，也是巨石陣等大型結構物發展的時代。