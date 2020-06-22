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高雄市長補選「11人領表」！傳藍綠24日強碰頭

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▲▼陳其邁最後一次出席行政院會 向媒體道別。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨徵召市長補選參選人陳其邁預計24日登記。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

高市選委會統計，目前已有11人領表參加高雄市長補選，但是自20日登記以來，高市選委會仍等嘸人辦理登記；據了解，國民黨及民進黨都擬於24日登記。

市選委會指出，至今天下午截止登記時間，仍沒有人辦理市長補選登記；至於領表的11人，除了有親向選委會辦理外，也有人自網路下載表格，所以不提供相關領表訊息。

據了解，民進黨徵召市長補選參選人陳其邁預計24日登記；至於國民黨參選人部分，高雄市黨部主委莊啟旺表示，希望最遲在24日中午前完成登記，中常會當天下午的行動會以介紹參選人為主。

國民黨市長補選參選人遲未敲定，除了已表態的高雄市議員李雅靜、黃紹庭之外，一度傳出鎖定一名女醫師，不過黨內傳出當事人沒意願，正持續徵詢其他人。

除了表態參選的市議員之外，被點名的未表態議員蔡金晏、李眉蓁則表示「尊重黨的決定」。李眉蓁告訴中央社記者，如果自己符合黨徵召條件，必要時候不會迴避。

另外，一直以來憧憬參選市長的親民黨高雄市議員吳益政表示，會密切關注國民黨參選人，如果國民黨提不出優質參選人，自己不排除以無黨登記參選，希望有機會整合藍、白兩黨，讓高雄擺脫政黨束縛。

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