高雄糖果商變共諜藉放款吸收士官收集軍機　判刑9月定讞





▲高雄台商吸收士官刺探軍機，遭判刑定讞。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市經營糖果買賣的涂姓台商，被大陸官方單位吸收，在台灣假藉放款名義，吸收士官刺探軍機，並發展共諜組織。案經檢方查獲後提起公訴，其中被吸收的3名士官分別遭判刑5月到1年10月不等的刑期定讞。台商部分則是經更一審改判9月後，最高法院22日駁回上訴定讞。

判決指出，凃男原本在高雄市從事糖果買賣，2009年認識聯勤第4地區支援指揮部南部地區旗山彈藥庫王姓士官長。而後凃男透過Skype與大陸人士「張炳煌」通話，得知「張炳煌」與自稱中國福建省對外經濟技術合作協會副秘書長「董恆」，積極從事對台之情報工作，並欲蒐集台灣軍事資料。涂男因此向對方引介王男，幫忙吸收在職軍人。

之後由「董恆」透過涂男交付資金給王男，王男在假藉放款名義，刺探軍機，並發展共諜組織。當年6月間，王男就以「賺零用錢」為由，利誘當時服役中的侯姓士官，登入軍用網路下載國軍人事戰備教則、陸軍野戰砲兵部隊指揮教則、兩棲偵察營作戰教範等多筆資料，獲5千至3萬元不等酬勞；王男之後在2012年間，王男找上當時服役中、又積欠債務的陳姓士官，王男假意協助債務，但趁機要求陳姓士官蒐集軍事準則等資料，每筆代價1萬元。陳姓士官就在同年3月間，於國防部參謀本部資電作戰指揮部電子作戰戰情室，將「空軍資通電教則」等機密列印紙本，下勤務後以超商宅配給王男。

案經屏東憲兵隊查獲，並報請高雄地檢署偵查，提起公訴。其中蒐集軍機的3名士官，最後王男遭判刑1年10月，侯姓士官判刑6月、陳姓士官判刑5月，均可易科罰金。3人的部分先行定讞。

至於涂姓台商部分，一二審均將他判刑10月，案經撤銷發回，更一審改將他判刑9月。全案在上訴最高法院，最高法院22日駁回上訴定讞。