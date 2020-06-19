被通緝也要騙！血崩哥化身鴻海工程師　騙店家「小孩不舒服」詐1千元

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子因曾激動向店家佯稱「太太血崩」向店家詐騙躍上新聞版面，被稱為「血崩哥」，卻又再度出現在萬華，該男先向店家噓寒問暖，再度藉口妻子出差將金融卡拿走，小朋友生病沒錢看醫生，向店家借走1千元後消失無蹤。

▲男子先博取店家信任，再佯稱妻子出差將提款卡帶走，向店家騙走1千元。（圖／記者邱中岳翻攝）

涉嫌向店家借走1千元失蹤的49歲陳姓男子，曾經多次向店家佯稱「懷孕太太跌倒血崩」，向店家聲淚俱下借錢，在2019年遭法院判刑4個月，因未入監服刑遭發布詐欺通緝，沒想到又再度跑到北市萬華區犯案。

據了解，該名男子先到萬華一家鹽酥雞店買東西，且穿著一身襯衫、西裝褲，還向店家自稱是「鴻海工程師」，妻子則是在學校擔任老師，還會與店家聊天拉近關係，讓店家卸下心防。

男子在16日晚上8時許再度上門光顧，買完鹽酥雞後便離開，但沒想到事隔1小時後再度前往該鹽酥雞店，匆忙地向店家表示，「小孩子生病不舒服，妻子出差又把提款卡拿走」，向店家商借1千3百元，店家把身上僅剩1千元交給男子。

但男子拿到錢後原本約定12點前來還，但是卻沒想到卻遲遲沒有出現，最後店家上網才發現許多網友都被該名男子詐騙過，氣得向警方報案，目前警方也鎖定該名血崩哥追查下落。

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