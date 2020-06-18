3位前國會助理刺探機密資料　外交部初步了解結果出爐！

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

曾任國會助理的3名男子涉嫌被對岸情治單位吸收，蒐集外交部、陸委會等資料。對此，外交部18日指出，根據初步了解，未有部內人員涉案、遭受約談或移送調查。

根據檢調的調查，3名曾任立委助理的李易諴、陳惟仁及林雍達，李易諴曾在馬來西亞東方日報當記者，以及擔任雲林縣長張麗善任立委時期的助理；而陳惟仁曾是立委陳淑慧的助理；林雍達則曾先後當過立委陳進丁、陳淑慧2人的助理。

據指出，3人均因為擔任國會助理，而與各媒體的黨政路線記者、公部門職員熟識，在卸任國會助理後被對岸吸收，涉嫌從2014年開始至2018年間，靠著相關人脈，穿梭於台灣各媒體的黨政記者以及公部門間，蒐集包括外交部、陸委會等內部會議記錄資訊、人事機密檔案等資料。

對此，外交部稍早表示，有關媒體報導，有10多人涉嫌共諜滲透案，刻由檢調偵辦中，根據初步瞭解，未傳有部內人員涉案、遭受約談或移送調查，特此澄清說明。

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