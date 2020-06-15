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租車旅遊增溫！保險業提醒先備好「防疫+保障」：旅平險、車險內容要看清楚

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▲出門在外，一定要檢視自己的保障狀況。（圖／兆豐保險提供）

▲出門在外，一定要檢視自己的保障狀況。（圖／兆豐保險提供）

記者楊絡懸／台北報導

面對台灣疫情的趨緩、衛生福利部推動「防疫新生活」政策下，國人陸續著手規劃國內旅遊。由於連假租車出遊民眾佔多數，兆豐保險建議，民眾投保旅平險時，可加保「租車保險」強化駕駛人的行車保障；另外，若對新冠肺炎（COVID-19）仍有疑慮，也可以參考「法定傳染病醫療健康險」將出遊風險降至最低。

兆豐保險表示，一般的「汽車保險」主要保障車主汽車本體及車外第三人的肇事責任，是車主才能購買的保險；但「租車保險」則提供國內旅客在租車期間的「駕駛保障」，保障駕駛人於旅途中可能遭遇的行車風險，包含車禍事故導致第三人賠償及汽車車體損失等皆涵蓋在範圍內。

以國內旅遊3天為例，購買旅遊平安險後，再額外加上372元即可讓旅程保障更全面。

此外，兆豐保險因應疫情推出的「法定傳染病醫療健康險」，不僅適用於新冠肺炎，包含台灣常見的狂犬病、登革熱或天花等也包含在理賠項目中，投保後保障立即生效，毋須傳染病等待期。

該保單一年期保費僅335元起，即享有「負壓隔離病房」的醫療保障與業界最高確診慰問金5萬元，同時投保年齡可續保至75歲，且不分類別最高5萬元的「確診慰問金」，以及住院不分病房種類都有高達45天的保險給付。

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