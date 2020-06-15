今年前4月見「保費大跳殺」引慌亂！壽險公會：疫情後可望逐步回穩

▲面對新契約保費大減，壽險公會認為，疫情後壽險業銷售將回歸基本面，並逐步回穩。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

壽險業今年1至4月初年度保費（新契約保費）收入年減41%，除了受到責任準備金利率調降，2019年底商品停售效應，今年又因新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，衝擊保險業界短期銷售。對此，壽險公會認為，依據SARS經驗，保費收入可望於疫情後逐步回穩。

壽險公會表示，參考2002年11月至2003年7月期間發生的SARS經驗，壽險業界於2002年至2004年間新契約保費收入仍呈穩定成長趨勢，顯見疫情具短期影響性，導致當年度銷售變動，但於疫後銷售仍將回歸基本面。

不過，壽險公會提到，在後疫情時代來臨，民眾對健康議題關注度提高，且台灣處於低率高齡社會環境下，民眾對醫療照護、長照及退休理財等需求仍持續攀升，預期未來壽險業保費收入將會逐步回穩並穩健成長。

壽險公會說明，主管機關引導商品結構調整並降低利差損風險，提升產業體質；保險業的資本體質，可抵禦今年第一季的金融市場波動，今年4月後，整體壽險業的淨值已大幅回升。

▲壽險保費懸崖出現，傳統型、投資型保單初年度保費雙降逾4成。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

資料顯示，今年第一季金融市場震盪，壽險業淨值受衝擊而下滑，不過從4月至今，金融市場回穩並收復第一季下跌幅度，4月份淨值回升3154億元，預期5、6月應可進一步回升，平均淨值比仍逾5%，高於監理指標3%，顯示目前保險業者資本水準可抵禦金融市場波動。

其次，壽險業者持續增強資本體質，為接軌國際會計制度IFRS 17及清償能力制度ICS做準備，除預留各種準備金、特別盈餘公積、債券處分損益須逐年分配等措施，也主動發行共2245億元的資本性質債券、2012年以來逾2000億元的現金增資，強化資本。

壽險公會指出，至2019年底，全數壽險業者的資本適足率（RBC）皆達法定適足標準200%，平均資本適足率達290%以上，且有13家業者RBC大於300%，體質遠優於2008年金融海嘯時期，年僅8家逾300%。

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情提高民眾防疫警覺，也增加投保健康保險的意願。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

此外，壽險公會表示，法規嚴控保險業投資信用風險，低評級債券曝險有限，監理面已有針對業者投資債券信評等級的管控措施，如限制投資BBB至BB+等級債券的額度，以及投資國外公司債及金融機構次順位債的評等，需優於BB+，且不能超過保險局核定國外投資額度的2%。

對於低評級債券，金管會保險局也要求保險公司提存較多資本，因此在債券配置上，也以品質較佳的投資等級債為主，低評級債券曝險少；以2020年第一季為例，BBB-評級以下的國外債占可運用資金約2.1%。

壽險公會強調，整體壽險業債信品質良好，不應以個別債券類別，如新興市場、次順位債或能源產業，驟然斷定債信品質潛藏疑慮。