史上最大宗3500公斤「毒喵喵」曝光！市價逾70億...總統蔡英文都來看了

記者張君豪／台北報導

刑事警察局日前接獲情資，有不法分子預謀自境外走私第三級毒「喵喵」原料「2-溴-4甲基苯丙酮」，毒梟意圖在台灣境內製造三級毒品喵喵謀取暴利，刑事局今年5月18日會同財政部關務署台中關、彰化縣警察局在台中港集中查驗區，查扣貨櫃走私「2-溴-4甲基苯丙酮」120桶重達3001公斤，並拘提張姓等4嫌後，再到彰化縣福興鄉走私毒品集團倉庫內查扣「2-溴-4甲基苯丙酮」重量達528公斤，累計總重量達3529公斤、為我國治安史上查獲三級毒品喵喵先驅原料數量最多的單一個案。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇在15日警察節上午，親赴警政署慰勉緝毒有功人員辛勞。

▲刑事局查扣超級毒品咖啡包先驅原料3500公斤，現場瀰漫惡臭幹員得戴口罩才能清點。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局查扣超級毒品咖啡包先驅原料3500公斤，現場瀰漫惡臭幹員得戴口罩才能清點。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，日前台灣發生多起施用PMMA俗稱超級搖頭丸服用致死案，警方發現PMMA多混摻於毒品咖啡包中，刑事局偵三大隊、保三總隊成立專案小組整合情資追查毒品供應源頭。

專案小組鎖定王嫌於新北市石門區偏僻山區透天民宅製造PMMA，經報請基隆地方檢察署指揮偵辦，於2019年12月26日查獲製毒原料「對甲氧基苯基丙酮」44.5公斤、PMMA成品8公斤、半成品31公斤。

警方指出，毒品咖啡包混摻之毒品成分多以第三級毒品喵喵（4-甲基甲基卡西酮）占72％最高，服用後會產生幻覺、血壓升高、呼吸困難等症狀；近期也發現「超級搖頭丸」使用的PMMA（甲氧基甲基安非他命之異構物）成分，服用後會產生幻覺、抽蓄、甚致腎衰竭或死亡，警政署呼籲民眾切勿因好奇而輕易嘗試。

刑事警察局統計，全台警方107年收驗毒品咖啡包檢體為6萬2千餘包，108年大幅增加至10萬2千餘包，除前揭毒品被警察機關及時查獲，避免流入市面外，行政院也透過跨部會會議，陸續整合法務部、衛生福利部等團隊力量，由中央及民間檢驗機構共同加入新興毒品尿液檢驗工作，打破毒蟲間流傳「咖啡包驗不出來」之假象。

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