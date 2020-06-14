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扮長腿空姐誘上鉤…工程師皮夾遭扒+扛私菸罪責！被害人組「復仇者聯盟」揭騙局

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▲▼一人分飾兩角扮正妹空姐，受害工程師、醫生組「復仇者聯盟」討公道。（圖／東森新聞）

▲石男在臉書上放上長腿空姐美照，誘騙工程師、醫師上鉤。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名石姓男子一人分飾兩角，在網路上假扮美女空姐，誘騙工程師、醫師上鉤，不但假借出遊名義扒竊皮夾，甚至還將夾帶私菸的刑責全都轉嫁到受害者身上；其中受騙最深的曾姓工程師直到被拉入「復仇者聯盟」群組，才知道這依切原來都是騙局一場，憤而揭穿石男惡行。

曾姓工程師控訴，一年多前在網路上認識一名美女空姐，對方在臉書大頭貼上放著修長美腿照，外型相當亮麗，2人聊天一陣後互有好感，但空姐卻說，若想要進一步認識、交往，就必須經過「弟弟這關」，並以了解人品為由，安排他與「弟弟」一同出國旅遊，豈料全都是騙局一場。

曾男回憶，當時不疑有他與空姐的弟弟石男出遊，在上飛機前上廁所時，還請石男幫忙照看行李，豈料事後查看背包，才發現PRADA皮夾不翼而飛，但當下飛機已經起飛，曾男也莫可奈何。

▲▼一人分飾兩角扮正妹空姐，受害工程師、醫生組「復仇者聯盟」討公道。（圖／東森新聞）

▲受害的曾姓工程師說明案發經過。（圖／東森新聞）

單純的曾男還不知道自己早就淪為石男眼中的肥羊，回國後還向空姐傳訊訴苦，表示自己這趟旅行遇上扒手，皮夾遭竊；而空姐還溫柔回覆安慰，要他去拜拜祈求平安。直到事後曾男被拉入一個「復仇者聯盟」群組，經由另名受害的陳姓醫師告知，這才知道扒走皮夾的兇手就是石男，且石男事後還將皮夾轉賣給陳醫師銷贓。

曾男這時才恍然大悟，還意外發現受害上當的不只他一人，回憶起這場旅途的種種，曾男不只皮夾遭竊，還莫名揹上走私私菸的罪責。曾男控訴，石男在國外購買大量私菸，當下他並不知情，好意幫石男拖行李箱，不料事後卻遭到海關查獲，所有的私菸全遭沒收，罪責最後也是由他來扛。

▲▼一人分飾兩角扮正妹空姐，受害工程師、醫生組「復仇者聯盟」討公道。（圖／東森新聞）

▲曾男直到被拉入「復仇者聯盟」群組後，這才終於恍然大悟。（圖／東森新聞）

事後經由受害者組成自救聯盟報警提告，警方深入調查後，這才發現不論是空姐、還是弟弟，全都是由石男一人分飾兩角所扮，曾姓工程師聊天聊了一年多的空姐，根本就是石男本人。目前警方已將石男逮捕，全案依詐欺、偽造文書罪嫌送辦，並依法起訴。

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▼石姓男子一人分飾兩角，扮演美女空姐設局行騙。（圖／東森新聞）

▲▼一人分飾兩角扮正妹空姐，受害工程師、醫生組「復仇者聯盟」討公道。（圖／東森新聞）

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