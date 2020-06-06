想在台積電做多久？她心疼男友「一回來就快倒下」…前輩曝神秘333

▲工程師加班已經是常態。與本文當事人無關。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

在台積電上班是出了名的爆肝，加班到三更半夜已是常態，但也反應在豐厚的酬勞上。一名女網友透露，她和工程師男友住在一起最了解彼此的作息，每天看對方加班到深夜，常常回到家都滿臉倦容感覺快倒下，她內心實在心疼又不捨，所以問過男友，「你想要做多久呢？看你好辛苦…」結果對方的回應讓她瞬間超感動。

原PO在《Dcard》表示，男友當初去台積電投履歷時，她就擔心對方會時常加班工作，但男友堅定地說，「想要跟妳一起過好生活，或許不是待那麼多年，但至少先努力個幾年」，去台積電打拼的其中一個理由是想和女友過好日子，原PO當下實在感動到快要泛淚。

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▲男友想在台積電拚幾年賺豐厚年薪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



後來男友順利進入台積電後，不意外地加入爆肝加班行列，「甚至有一次一回來就快倒下的樣子，他說剛剛騎車差點睡著，聽了心裡一陣酸楚」，於是原PO開始每天手做早餐讓男友帶去公司吃，晚上也會趁對方下班前跑去超市買食材，煮一碗溫熱的味噌湯等著愛人回家，以這種方式傳遞給對方能量與安慰。

不過，每天看著男友疲憊又硬撐的模樣，原PO終於忍不住開口問對方打算做多久？男友回應，「三年吧？」因為台積電有個神祕333，「三天走人，三個月走人，再來三年」，但有同事原本也只想待3年，結果不知不覺就在這賣命了10年，他覺得在台積電工作很操，無法想像在這待10年，可是偶爾又覺得團隊合作、腦力激盪的感覺很有成就感。

網友表示，「不可能換工作的啦，雖然工作量大，壓力大，但是台積電的工資真的沒話說，年薪含年終分紅一年下來200萬左右，上哪找這樣薪水的工作」、「如果能同居感覺狀況真的好很多，上班累慘，回家打開門就能看見心愛的人，感覺疲憊感就會下降很多很多」、「男友未來也是科技業，辛苦的男性背後堅強獨立的女性也很辛苦。」