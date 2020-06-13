陳其邁自招曾光溜溜「只穿內褲」跟陳建仁視訊　超害羞原因曝光

▲陳其邁自曝與前總統陳建仁「赤裸視訊」的有趣往事。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

韓國瑜在上周被高雄市民罷免成功後，民進黨內接下來有望角逐高雄市長補選的行政院副院長陳其邁，最近動作頻頻，11日晚間接受政論節目專訪時自己招認，之前曾經全身光溜溜，只穿著內褲跟前副總統陳建仁視訊的糗事。

陳其邁接受政論節目《鄭知道了》的主持人鄭弘儀專訪時提到，在今年520已卸任的前副總統陳建仁，是他過去在台大流行病學的老師。因為跟陳老師的關係很好，自己只要有問題，都會打給陳老師請益。陳其邁接下來自爆，有一次深夜11點多，他有事想不通，索性打給陳老師，一開始老師沒接，後來陳建仁以視訊回撥，陳其邁接通後，發現陳建仁老師穿著睡衣在床上。

陳其邁說，他自己平時因為習慣打赤膊睡覺，所以當時全身只穿著內褲，就跟陳老師視訊，他因為太害羞，一直把棉被拉到脖子上包起來，怕被老師發現自己上半身光溜溜，但陳建仁電話沒掛斷，他也不好意思要老師停止視訊，兩人便這樣聊了大約20分鐘，這個小故事也讓主持人鄭弘儀聽了哈哈大笑。

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