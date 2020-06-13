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用編織鉤出的「繽紛水族箱」　魚類、珊瑚佈置排列成永恆水底世界

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對於有過魚類缸飼養經驗的人來說，要照顧好色彩繽紛的水族缸，事實上必須挹注許多心力。Lindadi Creations 工作室的藝術家Lindadi深諳此理，因此當她最後一條魚安詳辭世後，她放棄了再次飼養活魚的念頭，取而代之運用她精湛的工藝技法，藉由編織鉤出各種優游自在的海洋生物，打造出一個永恆且童趣水底世界，不僅栩栩如生，反而加倍五彩斑斕。

運用毛線娃娃、手編玩偶（編みぐるみ，amigurumi）的勾針編織技巧，Lindadi創造了各種魚類、螺貝類以及珊瑚，接著在無水玻璃缸中擺進假礁岩、石頭等為襯景，再把編織好的水族玩偶逐一佈置排列，或懸吊、或棲於缸底，霎那一見，還真會誤以為眼前所見是個熱鬧又生機洋溢的活魚水族缸。

請繼續往下閱讀...

Lindadi對於鉤針編織有著濃厚興趣和熱情，但最初她並不確定如何將她所想的水底世界視覺化並付諸實踐，所以先透過Google和Youtube蒐羅各種海底動植物的製作案例，當中確實找到了部分所需的範本，但無法找到說明步驟的，她索性自己動手做。

完成這些水底生物的製作後，她還運用了透明尼龍線將這些編織的魚、烏龜和水母給懸吊起來，藉此摹繪牠門水間載浮載沉的愜意姿態，當她建構出一座幾可亂真的虛擬水族箱後，這份工作成果不僅自娛，還可娛人。

用編織創造擬真水族箱是目前Lindadi的樂趣所在，她接受My Modern Met採訪時提及，「我花了三個月時間完成全部的創作，總是觀察、想像與創造這一處水底世界。」她苦心孤詣的投入成果並無浪擲，全球各地人們在看到這件作品時無不感到歆歎，並頻頻詢問是否可出售。但對於現齡59歲的Lindadi，這個水族箱是個非賣品，眾人的厚愛她只能感到抱歉。不過任何想要擁有這樣一座水族缸的人都能在她個人臉書 Le Creazioni Di Lindadi中，找到所有教學製程來自己動手做。

圖文來源／My Modern Met

 
 

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