悲傷八堡圳…彰化女河岸留下「一雙拖鞋」消失　警消全面搜救

▲彰化消防局第二大隊關水門緊急搜救老阿嬤的蹤跡。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名年近80歲阿嬤，10日深夜拄著拐杖獨自離家，家人心急如焚，今(11)日凌晨有員警在海豐路旁八堡一圳旁有看到疑似跳水民眾的鞋子，緊急通報消防局，第二消防大隊據報後，由大隊長徐溫聰帶班前往，目前仍在搜救中。

這起事件發生在凌晨，地點在二水鄉海豐路八堡一圳，消防局據報後派遣二水、田中、社頭、員林、西區、田尾、永靖、大村、秀水分隊及第二大隊前往搜救，由大隊長徐溫聰指揮，出動各式消防車輛13台、救護車、2台橡皮艇(急流舟)、4輛機車、34名消防人員及役男前往。

▲關水門放下攔阻網。

據了解，消防隊在調閱附近民宅監視設備，最後畫面顯示為10日晚間21時許許疑似落水婦人出現於遺留拐杖與拖鞋附近；婦人身著暗紅色長袖上衣，花色長褲，身高約150公分。

消防人員到達現場，果真發現有疑似這名阿嬤的拐杖、鞋子，家屬表示6月10日晚上22時以後即發現人失縱不見，村長也通知水利會關閉水源閘門，請下游田中、社頭、員林、西區各單位沿線搜尋。

▲彰化消防局第二大隊全力搜救老阿嬤的蹤跡。

搜救人員持續沿八堡一圳沿岸搜尋，到清晨5點時，針對田中林媽廟、社頭新雅路土地公廟、員林76線道下、員林大排、愛買沉沙池、大西國小水閘門處加強搜尋。一直到上午8時換班，考量可能落水時間距關閉水閘門近2小時，且水位消退亦有時間差，持續沿八堡一圳及員大排搜尋，加派八堡一圳沿岸分隊義消及秀水分隊協助搜尋。

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