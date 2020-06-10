70隻貓遭毒死！九州「貓之島」離奇死亡　竟是8旬男幹的：我在趕烏鴉

▲被稱為「貓之島」的馬島，曾是貓咪的無憂天堂。（翻攝特定非営利活動法人SCAT 粉絲專頁）

圖文／鏡週刊

日本著名景點「貓之島」，去年發生島上貓咪大規模死亡的事件，30 多隻倖存貓咪被緊急疏散，經過半年調查，目前警方已鎖定嫌疑人並函送檢方偵辦。

日本福岡縣北九州市小倉北區，有一座人口僅 30 多人的離島馬島，島上居民長期且友善地餵養流浪貓，加上沒有天敵，島上貓咪極多，經過動保團體和居民努力進行 TNR（流浪貓犬絕育計畫），2014 年調查時，馬島上的貓咪數量被控制在 90 隻左右。由於貓比人多，生活步調緩慢，馬島與附近的藍島同被稱為「貓之島」，是貓奴的喜愛的旅遊天堂之一。

然而 2017 年過後，島上陸續發生貓咪不正常死亡的事件。島上活動的貓咪數量異常下降，連遊客都發現不對勁。去年年中有居民報警，指稱發現有 5 隻貓死在港口附近，口吐白沫疑似中毒，又有人在島上發現多處擺放了泛出藍綠色光芒的魚肉，和顏色詭異的飼料，疑似有人刻意投毒殺害島貓。當地的動保團體緊急疏散島上僅存的 30 多隻貓咪，警方展開調查。

▲居民在島上發現顏色怪異的魚肉和飼料，當時猜測為農藥之類的藥品。

根據《每日新聞》報導，福岡縣警小倉北警察署鎖定轄區內一名 80 幾歲的男性嫌疑人，符合先前民眾與警方對犯人是島上居民的猜測。

該名男性於 2017 年 9 月至 2019 年 5 月間在馬島多處投放毒餌，毒殺貓和烏鴉，違反《動物愛護法》和《鳥獸保護管理法》，警方已在日前（5）將嫌疑人的相關調查報告送交檢察廳。馬島當地的防止虐待動物組織 SCAT 已在去年 10 月提起刑事告發。

《每日新聞》寫到，該男性曾在該報去年 8 月的一次採訪中表示：「我試圖消滅和嚇走烏鴉，貓是不是來過我哪知道。」

毒貓事件剛爆發時，TBS 電視台節目「あさチャン」製作組主動前往馬島採訪，嘗試找到毒貓兇手的線索。當時他們循線找到一名男性農夫，老農未否認放置塗有農藥的魚肉，不過他解釋，自己是為了趕走常到他的田裡拔芋頭等農作物的烏鴉，並不是為了虐殺貓咪，將毒貓罪嫌全灌在他頭上，他感到十分困擾。



更多鏡週刊報導

【漫畫】「失去過才懂」 二創迷因「女人吼貓」讓奴才落淚

【YouTube怎麼了（上）】戀童天堂？YouTube小孩影片比貓還多人看

【玩具】我還不揉爆！《火影忍者》鳴人佐助化身超萌貓貓