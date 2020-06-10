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萬華出租套房惡火　訪友老翁逃生不及喪命

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▲▼萬華火警。（圖／翻攝東森新聞）

▲萬華火警1死。（圖／翻攝東森新聞）

記者葉國吏／綜合報導

台北市萬華區康定路一棟公寓，今(10)日凌晨1點多發生火警，消防局獲報趕抵現場，但火勢已經從3樓竄出火舌延燒到4樓，警消立即灌救，在屋內救出年約70歲的男子，但已失去生命跡象，送醫搶救後因傷重不治。

康定路這棟公寓由於隔成數間出租套房，警消不敢大意，派出大批人車到場滅火搜救，但仍有一位70歲老翁不治。據了解，該老翁是前往訪友卻遇上火警，友人幸運逃生但老翁不幸命喪火窟；至於起火原因及財物損失，警消仍在調查釐清中。

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