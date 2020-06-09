退休警官遊小琉球...半夜嘔吐一度失去生命跡象！醫力搏4小時搶回命

▲陳姓退休警官經東港安泰醫院醫療團隊搶救後治療出院 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

50多歲陳姓退役警官日前到屏東縣小琉球渡假，半夜因上腹痛和嘔吐緊急送往琉球衛生所治療。經安泰醫院派駐琉球衛生所值班主治醫師施秉献，發現他還有冒冷汗現象，心電圖檢查後，高度懷疑是急性心肌梗塞，緊急後送東港安泰醫院急救，期間還數度發生心跳停止情形，經醫護人員4小時搶救，才從鬼門關救回來。

▲▼安泰醫院貼心準備蛋糕為陳姓退休警官（右二）慶生出院，左一是榮譽院長蘇清泉。

陳姓退休警官5月31日到小琉球旅遊，半夜發生嘔吐、腹痛等現象，緊急送琉球衛生所治療，經安泰駐診醫師施秉献診療、做心電圖後，懷疑心肌梗塞，於第一時間啟動急救應變流程，聯繫救護船後送，並持續與醫院急救團隊討論病情外，並由衛生所護理師全程陪同護送病人至安泰醫院急診室，徹底發揮醫療照護網絡功能。

陳男到急診室後，心血管照護團隊立即啟動，施行緊急心導管手術搶救，手術期間曾數度發生心跳停止，情況相當危急，經施以心肺復甦術和心臟去顫術等處置，從凌晨2點半開始急救到清晨6點，終於將他從鬼門關前搶救回來。

他8日出院返家，安泰醫院蘇清泉榮譽院長、陳詠絮主治醫師及醫護團隊特準備蛋糕慶祝病人重生；蘇清泉說，急性心肌梗塞病人，必須在黃金時間內搶救，是一種與時間賽跑的救治；軍警人員工作辛勞，壓力比一般人都大，因此更要保持良好生活習慣，少菸酒，多運動，飲食健康，才不容易發生急性心肌梗塞。

東港安泰醫院自2000年起承辦健保署琉球鄉IDS計畫，在琉球島上協同衛生所醫護人員提供鄉親24小時不中斷的急性醫療、週間專科醫療等服務，現為屏東縣唯一的重度級急救責任醫院；更感謝衛生福利部醫事司，長期補助增加專科人力，及添購先進儀器設備，強化醫院專科醫護人力與先進儀器設備陣容堅強。這次透過跨院際優質團隊間的協力合作，成功守護了鄉親的生命健康，也驗證了健保署正確的山地離島醫療給付提升制度卓著成效。

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