　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

退休警官遊小琉球...半夜嘔吐一度失去生命跡象！醫力搏4小時搶回命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陳姓退休警官經東港安泰醫院醫療團隊搶救後治療出院 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陳姓退休警官經東港安泰醫院醫療團隊搶救後治療出院 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

50多歲陳姓退役警官日前到屏東縣小琉球渡假，半夜因上腹痛和嘔吐緊急送往琉球衛生所治療。經安泰醫院派駐琉球衛生所值班主治醫師施秉献，發現他還有冒冷汗現象，心電圖檢查後，高度懷疑是急性心肌梗塞，緊急後送東港安泰醫院急救，期間還數度發生心跳停止情形，經醫護人員4小時搶救，才從鬼門關救回來。

▲陳姓退休警官經東港安泰醫院醫療團隊搶救後治療出院 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼安泰醫院貼心準備蛋糕為陳姓退休警官（右二）慶生出院，左一是榮譽院長蘇清泉。

▲陳姓退休警官經東港安泰醫院醫療團隊搶救後治療出院 。（圖／記者陳崑福翻攝）

陳姓退休警官5月31日到小琉球旅遊，半夜發生嘔吐、腹痛等現象，緊急送琉球衛生所治療，經安泰駐診醫師施秉献診療、做心電圖後，懷疑心肌梗塞，於第一時間啟動急救應變流程，聯繫救護船後送，並持續與醫院急救團隊討論病情外，並由衛生所護理師全程陪同護送病人至安泰醫院急診室，徹底發揮醫療照護網絡功能。

陳男到急診室後，心血管照護團隊立即啟動，施行緊急心導管手術搶救，手術期間曾數度發生心跳停止，情況相當危急，經施以心肺復甦術和心臟去顫術等處置，從凌晨2點半開始急救到清晨6點，終於將他從鬼門關前搶救回來。

他8日出院返家，安泰醫院蘇清泉榮譽院長、陳詠絮主治醫師及醫護團隊特準備蛋糕慶祝病人重生；蘇清泉說，急性心肌梗塞病人，必須在黃金時間內搶救，是一種與時間賽跑的救治；軍警人員工作辛勞，壓力比一般人都大，因此更要保持良好生活習慣，少菸酒，多運動，飲食健康，才不容易發生急性心肌梗塞。

東港安泰醫院自2000年起承辦健保署琉球鄉IDS計畫，在琉球島上協同衛生所醫護人員提供鄉親24小時不中斷的急性醫療、週間專科醫療等服務，現為屏東縣唯一的重度級急救責任醫院；更感謝衛生福利部醫事司，長期補助增加專科人力，及添購先進儀器設備，強化醫院專科醫護人力與先進儀器設備陣容堅強。這次透過跨院際優質團隊間的協力合作，成功守護了鄉親的生命健康，也驗證了健保署正確的山地離島醫療給付提升制度卓著成效。

►Her繼續特賣「Kiehl’s契爾氏 激光極淨白淡斑精華」

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
正妹護理師「扯掉比基尼」　柴山秘境海灘解放巨胸形狀…網暴動：
關鍵30天還有「2條路」可走　韓國瑜若勝訴將恢復高雄市長職務
穿內褲躲衣櫃「偷情20歲乾兒子」！甜美女星被富商尪抓包…素顏
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

墾丁知名包子店隔壁棟大樓　8日晚發生男墜樓亡意外

新竹女偷車撞爛3警車！警開14槍才逮住　判決無罪「原因」曝光

退休警官遊小琉球...半夜嘔吐一度失去生命跡象！醫力搏4小時搶回命

友達主管裝「WiFi針孔」同步看正妹洗澡　她換宿舍燈泡才知被偷拍1個月

17歲少女控性侵還要求剃毛　補習班老師「提出這一點」救了自己

19歲騎士未禮讓攔腰撞上闖紅燈救護車　車上傷患二度傷害急送醫

影／服務處砸雞蛋、撒冥紙！杏仁哥遭警押上車　感嘆「被當暴民」：我們合法申請

眼鏡男抓狂秒變「藍波刀綠巨人」　4警難敵1被捅破肚釀3傷...急開2槍「救命」　

新竹市教育處長請辭丟官...棒球隊解散　某國中性侵學弟案懲處出爐　　　

校隊球員被同學拉椅子玩笑害跌傷　老師陪同報案卻因1份資料挨告

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

李光洙.孫浩俊搶當助手怨「這裡欺負新人」　「美白」鮑魚過頭...車勝元：你放漂白劑嗎？

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

墾丁知名包子店隔壁棟大樓　8日晚發生男墜樓亡意外

新竹女偷車撞爛3警車！警開14槍才逮住　判決無罪「原因」曝光

退休警官遊小琉球...半夜嘔吐一度失去生命跡象！醫力搏4小時搶回命

友達主管裝「WiFi針孔」同步看正妹洗澡　她換宿舍燈泡才知被偷拍1個月

17歲少女控性侵還要求剃毛　補習班老師「提出這一點」救了自己

19歲騎士未禮讓攔腰撞上闖紅燈救護車　車上傷患二度傷害急送醫

影／服務處砸雞蛋、撒冥紙！杏仁哥遭警押上車　感嘆「被當暴民」：我們合法申請

眼鏡男抓狂秒變「藍波刀綠巨人」　4警難敵1被捅破肚釀3傷...急開2槍「救命」　

新竹市教育處長請辭丟官...棒球隊解散　某國中性侵學弟案懲處出爐　　　

校隊球員被同學拉椅子玩笑害跌傷　老師陪同報案卻因1份資料挨告

馬大偉運彩解盤／統一@樂天　統一牛棚燒的兇

新台幣開盤升值3.1分　以29.780元開出

越南插畫家Xuan Loc Xuan　孤寂少女的沈靜自然詩歌

墾丁知名包子店隔壁棟大樓　8日晚發生男墜樓亡意外

新竹女偷車撞爛3警車！警開14槍才逮住　判決無罪「原因」曝光

退休警官遊小琉球...半夜嘔吐一度失去生命跡象！醫力搏4小時搶回命

七六人老闆有意購大都會　A-Rod、「翹臀珍」出現競爭對手

高雄代理市長人選「考量3因素」！　鎖定2次長原因曝光

朴敏英、秀智搶穿「綠色碎花洋裝」　陽光灑下網暴動：仙女下凡

陳其邁：高雄市民期待市長補選如期舉行　打訴訟拖延好嗎？

女Coser「單布刺客裝」太邪惡 網：重播3hr正常嗎？

社會熱門新聞

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

汐止長榮貨櫃場堆高機輾員工！右腿恐截肢

眼鏡男變「綠巨人」　藍波刀捅傷3警

即／高雄男突攻擊2警　1警腹部口腔遭割傷緊急手術　

少女控性侵、剃毛　補教師不起訴

直播主衝許崑源墜樓現場「求抖內」！ 　四叉貓痛批反遭韓粉「冷回8字」

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

杏仁哥遭警押上車　感嘆「被當暴民」

烏來南勢溪接連奪走兒女命　粗心爸下場曝

半個輪胎埋沙裡...藍寶堅尼URUS困花蓮崇德沙灘求救

19歲騎士未禮讓　撞上闖紅燈救護車

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

許崑源墜樓亡回應文惹議！群眾衝梁文傑服務處抗議

更多熱門

相關新聞

渣打：75%台灣人面臨財富缺口　退休金2622萬難過理想生活

渣打：75%台灣人面臨財富缺口　退休金2622萬難過理想生活

渣打集團最新發布「全球財富預期」調查，台灣地區受訪者預估在60歲時，可望達到財富巔峰值87.7萬美元（約新台幣2,622萬元），報告結果指出，其中有75%受訪者將面臨財富缺口，並不足以支付理想的生活品質。

17歲小王不肯跟老婆分手！他在三太子前把人打成失智

17歲小王不肯跟老婆分手！他在三太子前把人打成失智

金牌主廚變身醫院大廚　壽豐門諾藏星級美味

金牌主廚變身醫院大廚　壽豐門諾藏星級美味

無限QE重啟　退休、置產兩大主力進場

無限QE重啟　退休、置產兩大主力進場

勞動基金4月賺回1758億元　但累計1-4月仍大虧2,954億元

勞動基金4月賺回1758億元　但累計1-4月仍大虧2,954億元

關鍵字：

小琉球警官退休東港安泰醫院

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

公園同時捕獲「2對大咖夫妻檔」

黃安掰了台灣爽喊：回北京啦！緊戴「MIT口罩」豪華房隔離

罷免票減掉陳其邁市長得票　名嘴大驚：19萬票哪來的？

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

臉書遭網友瘋狂出征！王浩宇曝內幕

巫苡萱長髮撩起「巨胸正面」被看光！

黃捷弔唁許崑源「大哭原因曝光」

陳彥婷懷孕吳怡霈霸氣呵護　製作人「已讀」：我工作沒了！

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面