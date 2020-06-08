蘇貞昌嘲諷陳以信「又高又雄」：有覺得台灣是又台又灣？

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌8日透過臉書分享一段台灣經歷新冠肺炎防疫的影片。他還嘲諷了國民黨立委陳以信稱高雄是「又高又雄」一事，「今天是國際海洋日，大家有覺得擁有上千公里海岸線的台灣又台又灣嗎？」

蘇貞昌表示，境內鬆綁的後的第一個上班日，要用影片來感謝防疫國家隊日夜接力、嚴管邊境的努力，也要感謝口罩國家隊一呼百應、公而忘私的辛勞，「台灣可以沒封城、沒停課、沒出現大規模社區感染而安然走出疫情，要給全體第一線人員大大的感謝。」

蘇貞昌強調，當世界有困難，台灣不但能照顧好自己，而且還能出力幫忙，相挺其他正受疫情所苦的國家。他指出，為了迎接疫情過後的經濟復甦，他也已經主持三次「向海致敬」的會議，未來還要整合14個部會的力量，改善各項軟硬體，讓身為海洋國家的台灣世世代代，能夠親近海、了解海、享受海，讓國際觀光客更喜歡。

對於陳以信提出高雄「又高又雄」的說法，他上午則表示，網路上批評的人，「只知其一，不知其二」，高雄這個地名，除了取自原住民平埔族發音外，高雄當時在日本京都是一座名山，山勢雄偉，上面有日本護國神寺，當時才取名為高雄，而不取名同音的「高偉」，就是有此用意，所以批評他的人，「只知其一而不知其二」。

陳以信指出，高雄取名至今已經100周年，當時高雄改變地名，是日本一連串的同化政策的開始，1920年代日本展開內地延長主義，而內地延長主義就是台灣人要改日本的名字，台灣地名要改日本地名，日本相關制度典章，也可以直接適用台灣。

陳以信提到，接著日本就展開南進政策，當時就將高雄視作日本未來在南進計畫最重要的基地，正因如此，日本拿下西沙群島、南沙群島後，就改名為西南群島，而且劃為高雄州，所以是從日本時代，就已經由高雄來管理西沙和南沙，作為日本大東亞的基地，這是日本在戰前一連串改名緣故。



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