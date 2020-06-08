傳藝中心解封！17年前抗SARS後第一齣戲回歸　醫護人員免費看

▲藝文活動解封！國立傳統藝術中心旗下場館「臺灣戲曲中心」6、7月演出及活動陸續登場。（圖／利芳慈、國立傳統藝術中心提供）

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心與文化部宣告6月7日防疫解封、重啟藝文活動，國立傳統藝術中心旗下場館「臺灣戲曲中心」也將推出7檔節目、4檔體驗，其中國光劇團更帶來17年前抗SARS沉潛後的第一齣戲《王熙鳳大鬧寧國府》，並規劃醫護人員免費索票，別具抗疫意義！

請繼續往下閱讀...

▲17年前抗SARS沉潛後的第一齣戲《王熙鳳大鬧寧國府》重返舞臺，魏海敏、王海玲兩大天后將再度同臺飆戲。（圖／國光劇團提供）



臺灣戲曲中心6月起逐步恢復各項演出及活動，首檔節目由客家委員會與傳藝中心共同主辦，邀請「榮興客家採茶劇團」演出作家王瓊玲名作《一夜新娘一世妻》，6月28日在臺灣戲曲中心首演後，將展開全臺巡迴演出。

▲「榮興客家採茶劇團」將搬演王瓊玲名作《一夜新娘一世妻》。（圖／榮興客家採茶劇團提供）

而原定於「夏日生活週」系列劇展演出的舒米恩《Amis World 阿米斯世界》，曾因疫情改為線上直播，7月底將回到舞臺，與觀眾一起感受傳統部落中結合吟唱、樂舞的饗宴。





▲阿美族創作才子Suming 舒米恩即將於7月25-26日在臺灣戲曲中心演出《Amis World 阿米斯世界》。（圖／米大創意有限公司提供）



國光劇團除了特邀魏海敏、王海玲兩大天后同臺飆戲，也帶來17年前抗SARS沉潛後的第一齣戲《王熙鳳大鬧寧國府》，並貼心規劃部分票券供醫護人員免費索票，別具抗疫意義。7月底的國光25團慶公演，則以「情繫楊家將」為主題，串連3場傳統老戲，內容包括《狀元媒》、《大戰金沙灘》、《四郎探母》、《楊門女將》等經典劇目。

▲魏海敏(左)在劇中飾演機關算盡的王熙鳳。（圖／國光劇團提供）

而7月的首周由「屏東縣滿州鄉民謠協進會」為觀眾呈現恆春半島的音樂特色與風情；第2周唐美雲歌仔戲團將搬演新編戲《千年渡．白蛇》，從法海「渡人者」的角度重新詮釋《白蛇傳》，由國家文藝獎得主唐美雲、傳藝金曲獎得主小咪領銜主演。

▲新編戲《千年渡．白蛇》從法海「渡人者」的角度重新詮釋《白蛇傳》。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

另外臺北木偶劇團預計帶來改寫自臺灣民間傳說的兒童劇《白賊燈猴天借膽》，由擅長運用光影打造奇幻場景的好劇團導演伍珊珊執導，曾入圍傳藝金曲獎表演新秀獎吳聲杰主演。

除了7檔展演節目之外，還有常態的場館體驗活動「戲曲中心的日常」，以及由臺灣音樂館主辦的推廣活動《蕭泰然音樂的人道關懷》講座、《走、來去拉勞蘭玩》排灣族音樂文化體驗、《留聲曲盤中的臺灣》講座，也都將在6月14日起回復辦理。

▲《走、來去拉勞蘭玩》排灣族音樂文化體驗主講人曾敏銳，現任拉勞蘭部落青年會長，專職農夫，打獵，精通傳統工藝。（圖／曾敏銳提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來