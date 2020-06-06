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快訊／許崑源跳樓亡！幕僚看新聞嚇傻　高市府團隊秒衝現場

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記者許宥孺、鄒鎮宇／綜合報導

▲▼高雄市議員許崑源。（圖／翻攝許崑源臉書）

▲高雄市議員許崑源跳樓身亡。（圖／翻攝許崑源臉書）

罷免韓國瑜的消息確定後，高雄市議會國民黨籍議長許崑源6日晚間，從住處跳樓身亡。高市府團隊及許崑源幕僚表示，他們看到新聞後非常震驚及難過，第一時間已到場進行了解。

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▼高市府幕僚到場關心。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼許崑源墜樓 。（圖／記者吳奕靖攝）

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