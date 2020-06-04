勇警李承翰最後遺言「我沒辦法呼吸」　一審無罪36天李父悲憤過世

▲有目擊者指出，李承翰的最後遺言，竟然是「我沒辦法呼吸」。（圖／記者許宥孺攝）



記者林彥臣／綜合報導

25歲的鐵路警察李承翰為了保護乘客安全，遭逃票乘客持刀刺傷腹部殞命。有當初在車上的目擊者回憶，李承翰生前最後的遺言竟然只能無助地說，「我沒辦法呼吸」。與引發全美示威潮的佛洛伊德說的是同一句話！只不過兩起事件的角色對調，台灣的警察在臨死之前只能無助地說「我沒辦法呼吸」。

▲佛洛伊德死前的遺言，跟李承翰說的是同一句話，只是事件角色對調。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）



員警李承翰遭刺死，但是鄭姓兇嫌因一審法官認定患有思覺失調症，判決無罪，李承翰的父親李增文不滿上訴。沒想到一審判決36天後，李父因胃出血宿疾加上長期鬱悶，今（4日）晚過世，享壽67歲。

▲判決無罪36天後，李父抑鬱悲憤過世。（圖／記者翁伊森翻攝）



判決出爐後，李承翰的雙親難以入眠，表示兒子被殺竟判無罪，「簡直比什麼都不如」，對於判決結果非常不滿，臉色透露疲倦的神情。

在鄭男獲判無罪後，李父曾對媒體表示，「殺人的人竟判無罪，我兒子比什麼都不如」。而李母事發後也一直無法平靜，一想到兒子還是很傷心。

李父曾說，早知道就會反對兒子去當警察，他認為鄭嫌當天沒有發病，都是裝的，「失去這個孩子我們真的很痛苦，承翰很乖，為了要養我們養個老的，他考上台師大沒去念，去念警專…我心很痛…。」

根據目擊者表示，案發當天鄭嫌從第三節車廂跑到第四節車廂，開始咆哮大罵，先罵政治罵各種黨，「罵國民黨、民進黨，他幾乎所有政黨都罵」，接著罵政府和股票，「他應該是股票有虧了不少錢」，不斷幹譙非常大聲。目擊者說，「那時我是笑笑的冷眼看著他，他那時看我很不爽，有一直瞪我，也一直在咆哮，站務人員就過來。」

目擊者說，一開始鄭嫌想跟警察下去，但後來又後悔跑回來，警察追過來的時後，他當場從口袋掏出一把刀，朝警察腹部刺下去，「警察很勇敢，他已經是受傷的情況還抓住歹徒，之後大家開始把歹徒制伏，制伏後我過去幫忙把警察拉出來，因為那時警察還被歹徒困在裡面，他一直在流血，我去把他拉出來，本來想讓他坐在椅子上，但他那時候已經沒有辦法坐了，我就拉他躺在中間的走道，用包包給他當枕頭。」

▲目擊者認為，嫌犯殺人動機不是票務糾紛。（圖／地方中心翻攝）



目擊者接著說，這時站務人員提出把警察衣服解開，看是不是能幫他止血，「我就把警察衣服解開，沒想到解開後，看到他腸子已經跑出來，我就默默又把衣服蓋上去，因為我不知道該怎麼處理，然後那時候警察跟我說『我沒有辦法呼吸』，我告訴他說『你傷口不嚴重，救護車很快就來，你忍耐一下，你要加油』」。

目擊者指出，警察從頭到尾都沒有喊痛，「他非常勇敢，救了整個車廂的人，因為那個傢伙準備兩把刀，其實打算要隨機殺人，根本不是新聞上講的票務糾紛，他就是情緒崩潰，預謀要隨機殺人，那個警察真得很勇敢。」

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