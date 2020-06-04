▲生活解封倒數3日！指揮中心：居家檢疫總計14萬6202人「比預期高」。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，生活解封倒數3日，中央流行疫情指揮中心今（4）日公佈社區防疫組在疫情期間的作為與走向。社區防疫組組長何啟功表示，社區防疫從1月26日起就開始運作，6月7日解封在即，但民眾仍應持續內化防疫新生活運動，落實社交距離及做好個人衛生防護，並配合業者執行實聯制、體溫監測等防疫作業，共同持續維護社區安全。

何啟功指出，為了及時掌握疑似病例，在疫情初期，即公告「嚴重特殊傳染性肺炎」為第五類傳染病，諮詢專家訂定個案處置流程，因應疫情變化及實證資料適時調整，並於2月份啟動加強社區監測方案，擴大對疑似個案的偵測，及早防堵病毒於社區及醫療院所傳播。

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在這次疫情中，指揮中心依民眾感染風險等級訂定不同強度之監測與管理規定，透過衛政、民政、警政等單位的協調合作，並輔以智慧科技之運用，加強對居家隔離及居家檢疫對象的追蹤關懷與管理，地方政府也建立關懷服務中心，確保配合防疫措施之居家隔離及居家檢疫對象都能及時得到心理關懷、生活支持等幫助。

▲居家隔離人數至6月3日共計9335人。（圖／指揮中心提供）

何啟功提到，我國居家檢疫截至3日共計14萬6202人次，略高於當初預估的13萬人次；居家隔離則有9335人，略低於當初預估的1萬人。隨著特別條例的通過，對於配合管制的民眾進行補償，也提高整體裁罰額度，亦有助於提高遵循意願，降低可能的社區傳播風險。

指揮中心表示，目前國內疫情穩定控制中，近期如未再新增本土病例，6月7日後將放寬國內社區防疫措施，民眾應持續力行防疫新生活運動，落實社交距離及做好個人衛生防護，並配合業者執行實聯制、體溫監測等防疫作業，將防疫內化為日常生活習慣，共同持續維護社區安全。

指揮中心重申，防疫不只是政府的事，而是大家的事。感謝每一位堅守崗位的防疫及醫護夥伴，以及所有配合防疫工作的民眾。

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