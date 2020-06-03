國巨前高層睡美魔女手法曝光！幽會日就是今天　偷情私密照曝光

圖、文／鏡週刊

通姦除罪化後，兩性外遇議題格外受到大眾矚目，本刊就接獲爆料，國巨前人資長葉義英本身擁有婚姻關係，卻與知名假髮的老闆娘大搞不倫戀，引發不小的爭議。

▲前國巨人資長葉義英（左）被控與知名假髮公司女總經理（右）外遇。

只是一位曾是全球科技大廠的人資長，一位是本土假髮公司的總經理，二人究竟如何認識，並發展出不倫戀？事件要從三年前說起。2017年4月5日，葉義英因為有假髮的需求，向Ａ女的公司訂製假髮，他看見風姿綽約、個性活潑的Ａ女，便以客戶諮詢為由，留下Ａ女的聯繫方式，二人開始有了互動，也埋下不倫的種子。

女已婚、有小孩，葉自己也已婚，但仍不斷追求他老婆，「我老婆剛開始只把他當長輩，我也知道這3年他們一直有聯繫，但我認為對方是客戶，不以為意，直到今年3、4月，老婆突然問我，有一個快60歲的男人想要追她，到底是什麼心態？我還開玩笑地回她說，是老色鬼的心態。」

Ａ女的老公出示老婆與葉義英的對話截圖表示，一開始Ａ女很自制，也明白拒絕葉的追求，並希望他可以死了這條心。「但曾經擔任上市公司人資長的葉，深知人性，縱使遭拒絕，還是繼續試探性地詢問我老婆，可接受的界線是什麼？」Ａ女的老公說，當下老婆只回答：「沒有什麼界線，『可談天的朋友』『不踰越婚姻本質的朋友』，你的人是一位紳士，也很有風度，也謝謝你把我當朋友。」給了葉軟釘子。

但葉義英不肯罷手，仍死纏爛打，甚至希望Ａ女可以試乘自己剛買的新車。對於葉的殷勤，Ａ女堅守底線，還告訴對方：「新車試乘要留給老婆、孩子或是心儀對象。我的身分其實不合適單獨跟異性朋友單獨出遊。」

前國巨人資長葉義英對於女生似乎相當有一套，對於已婚的A女，像是得不到手誓不罷休，一直死纏爛打，甚至希望Ａ女可以試乘自己剛買的新車。對於葉的殷勤，Ａ女堅守底線，還告訴對方：「新車試乘要留給老婆、孩子或是心儀對象。我的身分其實不合適單獨跟異性朋友單獨出遊。」還反問葉：「你不認同嗎？」

一般人碰到這種狀況，早就放棄，但葉義英先淡定表明認同，再提出「也可有紅粉知己」的訴求。從二人間的對話可以看出，葉除了與Ａ女分享生活上的點點滴滴，也不時抱怨太太長期在國外，二人因時差無法常聊天，也沒共同話題，以此讓Ａ女同情他的婚姻狀況。

本刊調查，熟悉人性的主管都熟知「Yes,But」定律，這個定律專門從異中求同，雖然面對A太太強烈的道德譴責，葉仍先表贊同，然後再提出紅粉知己的另一選項，顯見已將商場管理學上的應對手段，發揮的淋漓盡致。

不過俗話說「烈女怕纏郎」，早婚、專注事業的Ａ女，終於被葉義英成熟、多金的形象迷惑，後來還是選擇偷偷與葉出遊。

Ａ女的老公指著一張張葉與老婆的親密合照表示：「今年4月2日開始，葉先約我老婆喝咖啡，因她固定每週三休假，她休假時我也不在家，所以後來他們都約週三出遊。」這段時間，二人的足跡踏遍陽明山、烏來等風景區，還大剌剌地拍下許多親密合照，看來就像熱戀中的情侶。



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