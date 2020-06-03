前特偵組發言人涉詐欺！曾辦林益世貪汙　遭控偽造匯款證明吸金3億

圖、文／鏡週刊

特偵組前發言人張進豐在任期間，以專辦院長級以上高官著稱，曾因偵辦行政院前祕書長林益世貪汙案轟動一時，卸下公職後轉任律師，挾著名檢頭銜，不但獲聘桃園市政顧問，還承接土豪哥W飯店毒趴命案等官司，知名度依舊響亮；未料，近來他和妻兒遭新竹知名建商李力建設指控，以投資澳洲墨爾本市區土地為由，揪人合資買地，卻分文未出，還偽造匯款證明，涉嫌詐財3億餘元，調查局台北市調處已朝詐欺等罪偵辦，讓他昔日的正義形象頓時蒙上陰影。

▲張進豐（左）卸下檢察官公職後轉任律師，事務所開幕時有不少政商名流到場，時任檢察總長顏大和（右）也出席祝賀。（圖／鏡週刊提供，下同）



特偵組前發言人張進豐擔任檢察官長達25年，曾任桃園地檢署代理檢察長、襄閱主任檢察官及特偵組主任等職，在司法圈名氣響亮，2016年卸下公職轉任律師，事務所開幕當天冠蓋雲集，除了前後任桃園市長吳志揚及鄭文燦都到場，連時任檢察總長的顏大和也親臨道喜，各界祝賀的花籃更是擠爆會場，讓他意氣風發、面子十足。

▲律師張進豐過去曾任特偵組檢察官，專辦肅貪案件，還受到重用，擔任特偵組發言人。

頂著卸任司法官光環，張進豐不只活躍於法界，政商關係也不錯，除了替名人打官司，還熱衷於不動產投資，最近卻因一起澳洲土地開發投資爆發糾紛，遭建商向調查局台北市調查處控告他吸金詐騙3億元，昔日專辦院長級以上高官的特偵名檢，如今卻捲入詐騙疑雲，在法界引起諸多議論。

建商提告控訴，張進豐和兒子、妻子一同在澳洲開設房地產投資公司，誆稱他們鎖定一塊位於澳洲墨爾本市中心一塊約800坪的土地，打算找人一同合夥買下投資，讓他們誤信這筆投資有利可圖，前後共匯款澳幣1,325萬元（約新台幣3億多元），結果最後才發現，張進豐兒子張庭耀當初提出的土地買賣合約書、信託帳戶金流明細等文件，全都是假造。



更多鏡週刊報導

【特偵名檢涉詐財2】事業版圖搞到南半球 張進豐要金主投資的竟是幽靈地

【特偵名檢涉詐財3】名檢高富帥兒成澳州地產大亨 建商控父子一搭一唱設局

【特偵名檢涉詐財4】銀行員一句話戳破發財夢 建商驚覺投資文件全造假