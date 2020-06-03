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網友笑館嫂不漂亮　館長「霸氣護妻」兼開示：我愛她就最漂亮！

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▲▼有網友嘲笑館嫂不漂亮，館長在直播霸氣護妻。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲有網友嘲笑館嫂不漂亮，館長在直播霸氣護妻。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢在直播節目中，談論的話題相當多元，但是很少詳談有關於他老婆的話題，不過在2日晚間的直播內容當中，罕見談論到館嫂，因為有網友在PTT發文提到，覺得館嫂不漂亮，讓他不僅在直播中霸氣護妻，也語重心長的跟網友們開示，選擇一生的伴侶外表不是最重要的，但是「只要你愛，她就是最美的女人」。

館長表示，對於男人而言，每個女人都漂亮，尤其熱戀期的時候更是如此，世界上沒有完美無瑕的女人，也沒有完沒無瑕的男人，尤其現在醫美又發達，只要有錢，想要多漂亮都可以，「但是在我的世界裡，只要我愛這個女孩子，她就是最漂亮的女孩子，她就是我認為最適合我的女孩子」。

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館長接著提到，「漂亮可以當飯吃嗎？這句話你聽清楚」有時候在網路上看到一些漂亮的女孩，他也會多看兩眼，但是伴侶只有一個，對方必須是跟你心靈上契合的，這就是為什麼有些人會選擇跟前女友復合結婚，或是跟舊愛藕斷絲連，因為有時候這不是人漂不漂亮的問題，而是人與人之間的個性與相處可以達到靈魂契合的問題。

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲館長認為，那些明星的老婆哪個不漂亮，但還是有人會出軌。（圖／pakutaso）

館長指出，「一些女孩子長得漂亮，可是她一開口你老二就軟了」或是做一些舉動，例如公主病等等，就會覺得這些人相處起來就破功，再怎麼漂亮的女人，還是有人出軌啊，那些明星的老婆，哪個不漂亮的？

館長霸氣護妻強調，「我老婆真的很漂亮！」那位網友選擇的是館嫂身體最差的時候，她為什麼會這麼憔悴，是因為館嫂在33歲的時候才幫他生了一個孩子，生孩子等於把自己身體的精華都提供給了孩子，再加上照顧孩子也相當也是相當消耗體力的工作，館嫂為了照顧孩子常常忙到整天沒時間吃飯，所以一天一天變瘦，讓人看得相當不捨，「在這方面，我也是非常感謝我老婆」。

▲▼館長早上5點就起床餵食兒子。（圖／取自飆捍臉書）

▲館長說他兒子皮得要死，都是館嫂在家裡面承受。（圖／取自飆捍臉書）

館長說，他的小孩4、5歲皮得要死，那誰在家裡承受？都是館嫂在家裡承受，所以她漂亮不漂亮？她當然漂亮，她是最美麗的女人，因為她在照顧「你的骨肉」，「你在外面最忙的時候，是誰在家裡面？是你老婆在家裡面，你小孩最鬧的時候是誰在家裡面？是老婆在家裡面，小孩出了什麼問題的時候，是誰在陪著他？是你老婆在陪著他」。

 

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