瘋電影／鎖命佈局　爹留下的遺產竟是非法拘禁的受害人

文／賴賴

瘋言瘋語：

因為漂亮的莉莉柯林斯特別來觀賞，整部戲有六成都在非法挾持人的地窖中渡過，節奏緩慢，劇本超嫌拖延，到後面人權律師才開始考慮釋放非法拘禁，其實早已涉及刑法，而非民法，這種罪刑非常重大，並非小罪，所以一開始就有BUG，由於是人權律師更加諷刺，結局也沒驚喜，有種越搞越糟的感覺。

題材算新穎，神秘的遺產該如何處置，不過奉勸奉行諸惡業的大人們，務必回頭是岸，小惡會長大，而且不要傷害子孫。

片 名：鎖命佈局

英文名稱：Inheritance

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2020-04-30

片 長：01時51分

導 演：范恩史坦(Vaughn Stein)

演 員：莉莉柯林斯(Lily Collins) 、 賽門佩吉(Simon Pegg) 、 康妮尼爾森(Connie Nielsen) 、 柴斯克勞福(Chace Crawford)

國 家：美國

語 言：美語

發行公司：采昌國際多媒體



劇情大綱

上流家族的驚人秘密即將曝光

門羅家族都是檢察官、商人、政治人物，他們出身於有權有勢的上流家族。某天，大家長突然逝世，並留下鉅額遺產。然而在分配遺產時，女兒蘿倫（莉莉柯林斯飾演）卻只分到一萬美金與一個牛皮紙袋，紙袋中裝有一把鑰匙，以及父親生前所錄下的一段影片，並告訴她：「有些秘密，必須要帶入墳墓…。」在好奇心的驅使之下，蘿倫用那把鑰匙打開了庭院的鐵門。不過她萬萬沒想到，通往地下室的過程當中，竟埋藏這個家族不為人知的秘密…。

▲女律師收到父親的秘密遺產，竟是地窖中藏匿的拘禁者。

▲數十年被囚禁在此，原來是性侵母親的富二代。

▲賄選嫌疑的弟弟即將競選，律師姊姊該如此處理這燙手山芋。

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