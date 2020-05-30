國軍防疫當兒戲！　陸軍爆違規群聚「600名軍士官兵擠餐廳」扯後腿

圖、文／鏡週刊

日前海軍敦睦艦隊出訪帛琉，艦隊有36名士官兵感染武漢肺炎（亦稱新冠肺炎，COVID-19），在國內引發喧然大波，事後國防部啟動調查，但27日副部長張哲平指稱，調查結果「並沒有什麼了不起的錯誤」。結果本刊接獲爆料，今年3月底，位於新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練部，也發生長官為了進行宣教便宜行事，要600名軍士官兵擠在狹小餐廳內，且未要求量體溫、戴口罩，更甭論保持任何社交距離，群聚近1個半小時之久，讓在場的國軍弟兄們膽戰心驚，也痛斥國軍單位的高官們根本就是在扯防疫後腿。

參與該次宣教的A先生告訴本刊，3月26日當天晚間7時許，陸軍湖口裝甲兵訓練部進行防疫及酒駕宣教，包含主持宣教的上校政戰主任吳淑如、中校大隊長李正威在內，參加總人數近600人，其中還包括剛剛收假返營的多名軍、士官兵一起聆聽長官宣教。

A先生表示，該餐廳約僅91坪， 600人就這樣擠在狹小的營區餐廳內，每人間隔不到30公分，觀看防疫和酒駕的宣導影片，可是幾乎每個人都沒有量體溫、戴口罩。政戰主任、大隊長等人還輪番上陣長篇大論，2人加起來約花了90分鐘，對在場的弟兄們進行冗長的「指導」。

A先生憂心指出，當時疫情正熾，政府也頒布在公共場合必須量體溫、戴口罩，也要保持社交距離1.5公尺的相關規定，但該單位主管卻在餐廳這樣的密閉空間內，製造上百人群聚的狀況。由於當中還有收假回營的人，大家也不清楚這些人的健康狀況，真的讓人感到「風聲鶴唳、草木皆兵！」

A先生說，此事發生後有向上反應，但單位卻消極處理，相關當事人也毫無處分。幸虧後來未引發大規模的群聚感染，否則後果不堪設想。但身為國軍就該以身作則，長官也不能心存僥倖心態，拿身體健康開玩笑，否則國軍要如何贏得人民的尊重？

本刊接獲爆料，指位於新竹湖口的陸軍裝訓部，在今年3月26日晚間，發生約600名國軍弟兄應長官要求，在未量體溫、配戴口罩、未保持適當社交距離的情形下，集體進行酒駕、防疫宣導，時間長達90分鐘，所幸事後未釀成大規模群聚感染事件。投訴人認為，長官本身毫無防疫觀念，卻在染疫高風險的情況下，要求弟兄們收看防疫影片，實在很諷刺。

本刊調查，主導此次宣教活動的主官，是擔任湖口裝訓部政戰主任的上校吳淑如，她曾是與「總統府女武官」陳月芳齊名的優秀軍官，因陳月芳被本刊直擊，與小12歲的總統貼身隨扈王盈凱上摩鐵，引發社會嘩然；由於陳月芳日前也曾傳出被性騷擾案，本來她有望成為蔡英文總統任內，首位晉升少將的女軍官，希望就此破滅，吳淑如也一度成為熱門人選，不過後來由馬防部政戰主任辜麗都掛階。

有關軍、士官兵指控，陸軍裝訓部在3月26日晚間進行防疫宣教時，發生並未確實遵守防疫規定的情事，陸軍司令部回覆，因中央流行疫情指揮中心於3月25日通報「各類集會活動」防疫建議，當時已發布軍醫通報提醒；惟裝訓部未能即時轉知相關要求，致單位高勤官於26日主持清明連續假期軍法紀教育暨防疫宣教時，未能即時配合最新規範辦理。

經陸軍司令部調查，該指揮部當日將宣教人員採兩階段分梯次施教，並已排除感冒症狀人員，宣教場地保持通風，迄今均未有官兵身體不適症狀等情。

陸軍司令部說明，針對裝訓部因疏忽未即時執行防疫要求，本部已援引為例，通令各部隊確依疫情指揮中心及國防部政策指導，做好防疫各項作為，確保官兵身體健康。

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