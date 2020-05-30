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永和外籍男遭割脖分屍！辦案警回家秒昏：死者出現了…手上殘留觸感

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▲▼永和分屍。（圖／資料照） 

▲主嫌孫武生（左2）。（圖／記者張君豪翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市永和區美籍男子孫武生（本名：Mayer Oren Shlomo）2019年以美工刀割頸，再拿開山刀將加拿大籍男子顏柏萊殺害分屍。辦案刑警孫偉哲表示，他當時夢到死者到他家中站著，且醒來手上還有抓著對方的觸感。

孫武生與非裔的班特（Ewart Odane Bent）及美籍何傑生（Hobbie Jason Eugene）看死者供應大麻好賺，一同加入；沒想到，顏柏萊捲入多起毒品案，心生退意又不肯交出買家資訊，被孫武生等3人懷疑是警方線民。

孫武生請台籍男子吳宣購買刀具、何傑生購買汽油、煙火，將顏柏萊約到河濱公園，以美工刀割頸後，分屍丟棄，才讓案情曝光。

▲▼永和分屍案四名嫌犯。（圖／東森新聞）

▲永和分屍案四名嫌犯。（圖／東森新聞）

據《中國時報》報導，當時偵辦此案的刑警孫偉哲（新北政府警察局外事科巡佐）表示，顏柏萊的仇家眾多，追查案件時身心俱疲，心中不免燃起「有需要幫販毒的人找到這些嫌犯嗎」的念頭，但想想職責所在，又在拿起卷宗埋頭工作。

孫偉哲說，他某天工作完回家，很快地洗澡睡覺，卻夢到他獨自一人在客廳看電視，此時家人突然大喊「裡面有人」。身為刑警的他毫不懼怕，進入昏暗的房間內看到一個高大的人影，氣得直接抓住對方。

豈料，這名男子是死者顏柏萊正冷冷地看著他，嚇得他馬上醒來。孫偉哲透露，夢到顏柏萊沒多久，案情立刻有所突破，馬上逮捕孫武生等人，並將死者遺體交給其友人處理，當晚又夢到顏男站在房間床角，孫偉哲心想，可能是死者想要感謝警方，才會再次出現。

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