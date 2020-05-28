期許足球小將踢得更準更遠　張廖萬堅、運彩公會致贈足球、球鞋

▲立委張廖萬堅和運彩公會致贈黎明國中小足球和球鞋。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

在新冠疫情影響下，不少重大的國內外賽事取消，相較以往球場人山人海的加油團景況，如今顯得相當冷清，為了不使基層運動選手的士氣受到打擊，立委張廖萬堅和運彩公會等人28日捐贈台中市黎明國中、黎明國小足球隊足球及運動鞋，勉勵孩子繼續努力，為國增光。

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▲黎明國中校長張梅鳳期許學生，日後若有能力，也要回饋社會。

張廖萬堅表示，黎明國小女子足球隊和黎明國中男子足球隊，在國內外賽事中都擁有亮眼成績，但因為疫情影響，許多原定比賽都取消，即使部份賽事照常舉辦，也因防疫原因，少了親友和師生到場加油，難免影響孩子們的心情，因此他邀集台中在地企業大力卜有限公司及中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇，共同捐贈足球及運動鞋，期許孩子們在運動道路上踢得更長更遠。

何昱奇表示，彩券公會就設在南屯區，基於人親土親，取之於社會，用之於社會心態，以實際行動贈送足球小將們足球和球鞋，而台中市足球運動發展迅速，卻沒有專屬場地提供給各年齡層的選手練習，他呼籲足球場地能夠盡早完成，讓選手們擁有完善場地訓練，為國增光，公會也會全力協助發展體育。

黎明國中校長張梅鳳表示，除了感謝立委張廖萬堅及地方資源支持，讓學校的運動團隊能夠順利發展，她更期許同學們，日後有能力時，也能回饋給需要幫助的人。

黎明國小校長徐大偉表示，學校的女子足球隊是在2004年成立，在教練用心的訓練下，近幾年都拿到很好成績，前年更在丹麥國際比賽中，奪得冠軍殊榮，他很感激立委張廖萬堅等人捐贈球鞋與足球，為孩子們加油打氣。

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