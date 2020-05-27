　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誠品敦南店5月底將熄燈　蔡英文逛書店買了這本書

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文前往誠品敦南店。（圖／總統府提供）

▲蔡英文前往誠品敦南店。（圖／總統府提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

陪伴讀者30年的敦南誠品書店，是全台第一家24小時的書店，將於5月31日熄燈。總統蔡英文27日下午前往參訪，重溫過去逛書店的時間，也表達對台灣品牌與文化產業的關心。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文過去時常逛誠品書店，今天選在離峰時段前往，但店裡的愛書人仍很眾多，也顯示誠品書店透過24小時開放、舉辦「誠品講堂」等方式，確實帶動一波閱讀文化，甚至也成為一種生活風格，而蔡英文也鼓勵現場民眾，「大家要多買書、多看書」。

▲▼蔡英文前往誠品敦南店。（圖／總統府提供）

張惇涵指出，蔡英文因公務繁忙，停留的時間短暫，但蔡英文今天挑選購買由郭佩怜等著作的《Good Eye 台灣挑剔指南》，這本輕薄短小、不落俗套的中英文雙語旅遊指南，希望在台灣疫情逐漸平息的當下，適合推薦給各位展開「防疫新生活」的國旅的觀光客朋友。

蔡英文在臉書表示，今天抽空回到敦南誠品，看看即將結束營業的「老鄰居」，也重溫在這裡的回憶，因為租約到期，敦南誠品即將在月底結束營業，以前住在附近，常來這邊買書、看書、喝咖啡，店長都還記得她常來，今天好不容易抽空來，沒想到也好多人都來跟敦南誠品道別，大家一直拿手機拍她，她也實在不好意思自顧自的挑書。

▲▼蔡英文前往誠品敦南店。（圖／總統府提供）

蔡英文提到，24小時開放的敦南誠品，是很多人共同的回憶，也是外國朋友眼中台灣文化的代表，隨著疫情逐漸趨緩，希望在「防疫新生活」的階段，大家能多買書、多看書，一起用行動支持台灣的文化產業，支持「台灣品牌」發光發熱。

▲▼蔡英文前往誠品敦南店。（圖／總統府提供）

ET快訊
「擁27間房+8位數存款」無法紓困！攤商氣罵：政府欺負可憐人
崔佩儀遭爆19年婚變！　震怒首發聲
羅志祥5年賺進30億！高調搬家「運勢大挪移」...感情、事業
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

興富發15億金山5星級酒店動土　侯友宜：活絡經濟、有眼光！

誠品敦南店5月底將熄燈　蔡英文逛書店買了這本書

聲請停止執行獲准　婦聯會：感謝法官審酌公私益及急迫性

停辦貢寮音樂祭　侯友宜說不得已：社交距離、實名制都無法做到

游錫堃28日召集黨朝野協商　研議發表共同聲明挺香港

李艷秋批「國家隊」介入罷韓太明顯：不是高雄市民自主判斷的表現

口罩禁令解除恐遭「哄抬售價」？蘇貞昌承諾：1片5元實名制不變

蔡英文要求振興券面額「小一點」　才會好領又好用

獨／韓國瑜「冰處理」到底　罷韓若通過...不採取任何動作

反罷韓文宣「全程錄影」惹議！楊文嘉嗆韓國瑜：不帶種

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

興富發15億金山5星級酒店動土　侯友宜：活絡經濟、有眼光！

誠品敦南店5月底將熄燈　蔡英文逛書店買了這本書

聲請停止執行獲准　婦聯會：感謝法官審酌公私益及急迫性

停辦貢寮音樂祭　侯友宜說不得已：社交距離、實名制都無法做到

游錫堃28日召集黨朝野協商　研議發表共同聲明挺香港

李艷秋批「國家隊」介入罷韓太明顯：不是高雄市民自主判斷的表現

口罩禁令解除恐遭「哄抬售價」？蘇貞昌承諾：1片5元實名制不變

蔡英文要求振興券面額「小一點」　才會好領又好用

獨／韓國瑜「冰處理」到底　罷韓若通過...不採取任何動作

反罷韓文宣「全程錄影」惹議！楊文嘉嗆韓國瑜：不帶種

WSBL／教頭嫌出手太客氣　鄭伊秀狂砍33分生涯新高

中職／王建民調教快完成　魏碩成有機會上一軍

中職／彈力球不是理由　陳鴻文：想辦法壓制打者

不受新加坡增資案影響　大豐戴永輝收購5系統經營權案進行專家諮詢

快訊／第一槍！成大擬採「實名制」分批開放陸港澳生入境　要學生務必填表單

不斷更新／陳子豪長打再下一城　3局兄弟4比0統一

「凍甲」不需受拔指甲酷刑　指甲矯正器無痛無傷口治療新選擇

成立腳踏車隊沒腳踏車　慈濟贈20輛公路自行車為台東學子圓夢

興富發15億金山5星級酒店動土　侯友宜：活絡經濟、有眼光！

桃市府推500元電子旅遊券 李憲明：提振觀光旅宿產業

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

課徵肥胖稅救健保　陳時中回應了

趙少康3分鐘狂電四叉貓：罷韓合理嗎？

韓國瑜520獨缺爆驚人內幕　侯友宜回應

罷韓投票倒數10天　杏仁哥怒了

愛情摩天輪控新北抄襲　侯友宜回應了

罷韓倒數爆「黑道監票」　韓國瑜回應了

快訊／吳釗燮憂「大陸可能對台動武」　蔡英文：各部會高度注意情勢

快訊／蔡英文：讓香港人在台居留、生活、工作

韓國瑜命運全因這張嘴　命理師有解讀

獨／韓國瑜「冰處理」到底　罷韓若通過...不採取任何動作

認識民代記者？新兵控長官下封口令：不得上網談軍中事

國民黨數位諸葛被酸招數落伍

藍委集體換綠色頭貼　林鶴明酸：換回來的是小豬

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

正妹大胃王吃播「麥克風收到詭異女聲」！低喊：妳不是一個人

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

霍建華0偽裝現身台北街頭

騎車被蟒蛇纏脖　16歲男昏迷路上

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面