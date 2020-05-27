誠品敦南店5月底將熄燈　蔡英文逛書店買了這本書





▲蔡英文前往誠品敦南店。（圖／總統府提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

陪伴讀者30年的敦南誠品書店，是全台第一家24小時的書店，將於5月31日熄燈。總統蔡英文27日下午前往參訪，重溫過去逛書店的時間，也表達對台灣品牌與文化產業的關心。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文過去時常逛誠品書店，今天選在離峰時段前往，但店裡的愛書人仍很眾多，也顯示誠品書店透過24小時開放、舉辦「誠品講堂」等方式，確實帶動一波閱讀文化，甚至也成為一種生活風格，而蔡英文也鼓勵現場民眾，「大家要多買書、多看書」。

張惇涵指出，蔡英文因公務繁忙，停留的時間短暫，但蔡英文今天挑選購買由郭佩怜等著作的《Good Eye 台灣挑剔指南》，這本輕薄短小、不落俗套的中英文雙語旅遊指南，希望在台灣疫情逐漸平息的當下，適合推薦給各位展開「防疫新生活」的國旅的觀光客朋友。

蔡英文在臉書表示，今天抽空回到敦南誠品，看看即將結束營業的「老鄰居」，也重溫在這裡的回憶，因為租約到期，敦南誠品即將在月底結束營業，以前住在附近，常來這邊買書、看書、喝咖啡，店長都還記得她常來，今天好不容易抽空來，沒想到也好多人都來跟敦南誠品道別，大家一直拿手機拍她，她也實在不好意思自顧自的挑書。

蔡英文提到，24小時開放的敦南誠品，是很多人共同的回憶，也是外國朋友眼中台灣文化的代表，隨著疫情逐漸趨緩，希望在「防疫新生活」的階段，大家能多買書、多看書，一起用行動支持台灣的文化產業，支持「台灣品牌」發光發熱。