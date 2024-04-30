前女友出軌孩子不是他的…綠帽男23年後超狠報復　「睡了她女兒」

▲國外一名男子遭前女友背叛，23年後他和對方的女兒發生關係。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

國外一名男子分享，他在前女友懷孕時發現，自己遭到出軌，心死決定分手，過了23年後意外重逢，於是他設局和前女友的女兒發生關係，以此做為報復，令人超震驚。

原PO在《Reddit》論壇透露，23年前當時的前女友告知懷孕消息，令他興奮不已，雖然雙方還沒確定婚禮日期，但討論後決定等孩子2、3歲再舉行，怎料懷孕7個月時，他從朋友口中得知：「孩子是我的，不是你的！」結果爆發肢體衝突，女友選擇和友人走，2人也因此分手。

原PO在女兒出生後進行2次DNA鑑定，證實孩子不是他的，為此沮喪搬家離開，事隔多年，他因為工作緣故暫時返回家鄉2周，某次的學校聚會遇到前女友和她的女兒，但他拒絕交談，直到前女友離開，他才和對方的女兒交談，驚覺當年的「朋友」，也不是親生父親，事實上真正的生父早已去世。

▲原PO和前女友女兒刻意拍了親密照，傳給前女友炫耀。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO為前女友的女兒感到同情，而對方也如此痛恨自己的媽媽，隔天2人約在他住的飯店酒吧見面，怎料前女友女兒喝到大醉，沒辦法開車回家，因為不清楚對方住處，只好帶回房間，但當晚2人各睡一張單人床，什麼也沒發生。

原PO指出，他和前女友的女兒一直保持聯繫，某天晚上他採取了行動，睡過了一次又一次。完事之後，他和前女友女兒一起拍下親密照，並由對方傳給前女友：「我終於可以叫他爸爸了！」以報復對方當年的出軌。

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