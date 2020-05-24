國民黨指黨職選舉成防疫漏洞　民進黨：都謹遵社交規範

▲民進黨地方黨部主委選舉，黨員投票。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

民進黨今天進行地方黨部主委選舉，國民黨表示，觀察今日民進黨選舉過程，有多名候選人並未遵守防疫規範，投票所現場也無人引導，未保持社交距離，顯已成為嚴重的防疫漏洞。

民進黨發言人顏若芳表示，民進黨今天地方黨職改選，都謹遵中央流行疫情指揮中心相關社交距離注意事項規範辦理投票，事先更特別進行演練作業，確保防疫工作順利執行。今天每個投開票所不僅有告示，也有工作同仁現場宣導，投票排隊應保持社交距離，並配戴口罩，另外，進入投開票所時，確切落實以酒精進行手部消毒，且測量體溫。

民進黨地方黨部主委及全國黨代表選舉今天登場，國民黨下午發布新聞稿指出，民進黨展開地方黨部主委選舉，但因台灣仍處於防疫時期，選務作業應參考衛生福利部疾病管制署所訂定「嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19因應指引」，針對公眾集會及社交距離注意事項，做好事前完整規劃與現場控管。

國民黨文傳會主委王育敏指出，中選會為了因應武漢肺炎疫情，早已在官網上針對鄉、鎮長補選以及高雄市罷免案，公布「防疫計畫措施及執行」辦法，明定「投票人前往投票時應配戴口罩，排隊時，以投票所內保持1.5公尺以上，投票所外保持1公尺以上距離為原則」。

王育敏說，從媒體所拍攝影片和照片發現，民進黨候選人根本沒有遵守相關規範，例如高雄市黨部主委候選人趙天麟，不但受訪時沒有配戴口罩，還與支持者握手、近距離接觸，完全違反衛福部和中選會的相關規定。

王育敏說，防疫指揮中心應出面說明，民進黨地方黨部選舉是否已經違反「新冠肺炎因應指引」的相關規定，為了避免未來再有類似情事發生，防疫指揮中心也應針對未來選舉、罷免事務，訂定清楚、明確的防疫標準，讓人民有明確規範得以遵守，避免防疫工作因模糊地帶而出現漏洞。

對此，顏若芳指出，國民黨僅憑媒體的片段畫面，以看圖說故事方式進行指控。這類亂噴政治口水的言行，對防疫工作無益，更是抹滅所有參與黨職改選工作人員在防疫的努力與辛苦。