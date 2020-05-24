假脫衣清穢物性侵同僚女友！　台中已婚警免坐牢…還繼續當警察



▲台中朱姓員警趁同僚女友酒醉性侵。（示意圖非當事人，取自photo-ac）

圖文／鏡週刊

台中交通大隊一名已婚的朱姓警員，2016年涉嫌趁同僚女友喝醉的時候，假藉脫衣清理穢物之名，趁機性侵，雙方最後達成和解，因此台中地院宣告緩刑5年，而公懲會日前再判休職1年6月，換言之，涉案的朱姓員警免坐牢且保有警職。

2016年10月7日，已婚的朱姓員警受邀前往同僚的住處吃宵夜，當時該同僚的女友，正在警大實習的小茹（化名）也在場，朱員以前輩的名義不斷勸2人喝酒，等到情侶檔雙雙醉倒後，他就自告奮勇把小茹扶到另外一個房間裡，動手幫她清理醉後嘔吐的穢物，並且趁小茹意識不清時性侵得逞。

據小茹表示，直到凌晨她才清醒，發現遭到朱姓前輩性侵，因為對方是長官又是男友的好友，她一時混亂的不知該怎麼辦才好，2天後才在朋友的鼓勵下，鼓起勇氣告訴男友並決定報案討回公道。

朱員到案後一度否認性侵指控，後來又改變說詞，表示只是好心幫忙小茹清理穢物，才會將衣服脫光以便於擦拭，過程中多有肢體接觸，在酒精的催化下一時把持不住，但是強調，小茹並非完全沒有意識，沒想到過了好幾天後會挨告，雙方最後以60萬元達成和解，朱員也錄下道歉影片為證。

考量到雙方已經達成和解，台中地院最後依乘機性交罪判刑2年、緩刑5年，全案另移送公懲會審理。朱員在公審會答辯，自己已經很有誠意地向小茹道歉並且達成和解，希望公懲會能看在家中還有老母、幼兒要養，讓他保有警職，懲罰期滿後可以順利復職養家，他也承諾會減少喝酒，未來不會再因酒誤事。

公懲會最後做出決定，認為朱員趁小茹喝醉後性侵，嚴重戕害警察風紀及人民對警察之信賴，除觸犯刑法外，並有違公務員服務法「公務員應謹慎，不得有放蕩足以損失名譽之行為」意旨，但考量到他犯後尚知悔悟，並且已經與被害人達成和解賠償，評議後判休職1年6月，期滿後仍可復職。

《鏡週刊》關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。

《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

Gogoro設計總監偷吃人妻 竟反告綠帽夫賠償4百萬

「最美牙醫」拍零瑕疵辣照 逆天長腿照超犯規

羅志祥7000字道歉文開放「打賞」 2天進帳42萬