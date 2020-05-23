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與夫擁吻訣別！她慘遭「爆頭」死車內　警追基地台定位揭「以命換錢」詐保真相

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華女為了詐領保險金還債，透過哥哥找槍手殺死自己。

▲華女為了詐領保險金還債，透過哥哥找槍手殺死自己。

圖文／鏡週刊

12年前，一名華姓女子太陽穴中槍死在車內，看來像是一起凶殺案，但警方調查後發現，其實是一起精心計畫的「買凶自殺案」。原來，華女因積欠大筆債務，竟與前夫、哥哥合謀，找槍手殺死自己，企圖詐領近3千萬元保險金。

因華女赴死前曾與前夫深情擁吻，且案發當天還與哥哥、槍手出現在同一地點，加上提供槍枝者及祕密證人的證詞，法院最後依加工自殺及槍砲罪，將華女前夫、華兄、槍手判刑。對於華女為家庭「以命換錢」，承辦檢警及法官都感到無盡心酸與遺憾。

2008年10月13日晚間9點51分，桃園縣警察局勤務指揮中心的電話響起，電話那頭除了些許廣播聲響外，無人回應，值班員警再次說了聲「110你好」後，電話就斷訊。　

被殺未抵抗　紙條留跡證

時任桃園縣警局大園分局偵查隊長的陳芳振回憶說：「隔天凌晨3點20分，轄區派出所接獲海巡署巡邏同仁報案，指台61線高架橋下，發現一輛小客車，駕駛座有一名女子頭部出血，已無生命跡象，接獲通報後我們隨即趕往現場，並通知鑑識小組採驗。」

鑑識人員發現彈殼落在車內，死者毫無反抗跡象，直覺案情不單純。（翻攝自畫面）

▲鑑識人員發現彈殼落在車內，死者毫無反抗跡象，直覺案情不單純。（翻攝自畫面）

當時負責鑑識的警官告訴本刊：「我們到場時發現駕駛座車窗開著，女子左邊太陽穴有燒灼痕跡，彈殼遺留在駕駛座後方，顯示凶手是把槍伸入車內、抵著死者頭部行凶。奇怪的是，死者身上綁著安全帶，完全沒有抵抗逃跑的跡象，而且駕駛座車門的置物處還留有一些碎紙條，上面寫著『61』『交流道』等字樣，第一時間我們就認為這案件不單純。」

華女（右）與前夫許男（左）為貸款假離婚，但感情融洽，仍同住一起。（翻攝自畫面）

▲華女（右）與前夫許男（左）為貸款假離婚，但感情融洽，仍同住一起。（翻攝自畫面）

警方透過車牌找上一名女性車主，車主表示車子平常是妹妹使用，最後確認死者是家住北縣（新北市）三芝的43歲華姓女子。

警方調查，華女與當時50歲的許姓丈夫育有1子2女，2003年2人想向銀行貸款經營超商，卻因許男信用不佳遭拒，夫妻倆遂辦理假離婚，由華女出面貸款，但仍同住一個屋簷下，2人的感情也很融洽。　

電梯內擁吻　遭疑是訣別

陳芳振說：「許男供稱妻子因積欠淡水某當鋪約40萬元債務，13日晚間8點多出門，說要去談還款的事，後來他接到妻子來電，說在關渡橋被跟蹤。」

因為華女手機中有疑似催款簡訊，警方一度鎖定放款的當鋪業者是凶嫌。（翻攝自畫面）

▲因為華女手機中有疑似催款簡訊，警方一度鎖定放款的當鋪業者是凶嫌。（翻攝自畫面）

當時警方在死者手機內，確實發現疑似當鋪業者傳的催款訊息，寫著：「華小姐妳要騙我幾次？一延再延，時間到了電話又不接，妳太過分！」「妳不處理也不要耍我，妳一直騙，妳不累啊？」警方因此先對當鋪人員展開跟蹤、監聽等偵查動作。

不過，警方心中充滿疑惑，因為當鋪應該不會為了區區40萬元殺人，另一方面，華女在關渡橋發現被人跟蹤，為何不轉往鬧區？反而卻開往偏僻的桃園大園海邊？此外，根據通聯記錄，許男得知妻子被跟蹤後，連打了11通電話，但妻子都沒接聽，為何他沒通知親友或報警協助？

華女赴死前，與許男在電梯內深情擁吻訣別，畫面令人鼻酸。（翻攝自畫面）

▲華女赴死前，與許男在電梯內深情擁吻訣別，畫面令人鼻酸。（翻攝自畫面）

尤其，當警方調閱華女住家的電梯監視畫面，看到華女最後的身影，更讓警方感到震撼，因為華女與許男走入電梯後，2人先是嘴對嘴互吻了一下，接著緊緊相擁8秒鐘，華女輕拍許男右肩，許男則輕撫她的頭髮，2人深情凝視，眼神流露疼惜與不捨，宛如訣別。　

清查兄通聯　循線找槍手

對此，陳芳振表示：「許男事後雖然解釋，夫妻這樣的互動很正常，但從心理學的角度來看，這些動作、表情，讓我們懷疑案情不單純，但是這只能當作參考，並不能當成證據。」

警方透過基地台定位，發現死者哥哥（圖）案發前曾與妹妹及槍手碰面。（翻攝自畫面）

▲警方透過基地台定位，發現死者哥哥（圖）案發前曾與妹妹及槍手碰面。（翻攝自畫面）

為釐清真相，警方全力蒐證，除逐一查訪可疑人車，更調閱華女案發前後手機的通聯記錄及基地台發訊位置，結果發現華女在13日遇害前，分別於9日、12日都到過大園地區，另外，也比對出華女的哥哥在9日當天，手機的基地台發訊位置與華女重疊，調閱監視器卻沒發現華兄的車子，警方因此研判華兄應與妹妹同車到大園。

另一方面，專案小組在訪查的過程中，也發現許男跟華女夫婦雖然假離婚向銀行貸款經營超商，但因為經營不善，在外欠下1千400萬元債務，連信用卡也遭停卡，一家5口借住華女姊姊的套房度日。由於華女婚後曾經陸續投保1,975萬元壽險，以及800萬元意外險，警方因此大膽假設，這是一起詐保案。

華女車上留有寫著「交流道」等字樣的碎紙，華兄承認是他所寫。（翻攝自畫面）

▲▼華女車上留有寫著「交流道」等字樣的碎紙，華兄承認是他所寫。（翻攝自畫面）

華女車上留有寫著「交流道」等字樣的碎紙，華兄承認是他所寫。（翻攝畫面）

陳芳振說：「我們清查華女哥哥的通聯記錄，發現有支電話在案發前曾跟他密集聯繫，因此循線盯上曾有擄人勒贖前科的施姓男子。」根據基地台訊號，警方赫然發現，從12日深夜到案發的13日凌晨，華女、華兄與施男3人竟同時出現在捷運淡水竹圍站附近。

「華兄的說詞是，當天妹妹想不開，有輕生的念頭，他才來找妹妹。」陳芳振表示：「但令人懷疑的是，他怎麼沒送想尋短的妹妹回家，反而跟施男一同開車往新莊方向行駛？」不久之後，警方循線找到施男的一名黃姓小弟，並起出2張50萬元本票，黃男供稱，這100萬元本票是為了此次命案收的準備金，由他提供槍枝給施男行凶。　

死前曾透露　將以命換錢

專案小組進一步搜索華兄的公司時，除了找到交給黃男的2張本票票頭，也在華兄的辦公桌抽屜內，找到與死者車上破碎紙條一模一樣的便條紙。華兄雖承認碎紙上的筆跡是他所寫，但仍堅稱與命案無關。

不只如此，另有祕密證人向警方指證，華女生前曾透露自殺計畫，事成之後，許男將支付華兄及槍手共500萬元，並說：「人找到了，是哥哥介紹的。」「我要走自己的路，你以後看報紙就知道了，跟槍有關。」「丈夫當然知道啊！否則錢怎麼付？」還說：「丈夫曾說要跟我交換，但他不值錢。」就連華女的女兒也表示，媽媽死前2天曾說：「如果我走了，你們要好好照顧自己。」

許男（左）華女（右）鶼鰈情深，華女生前曾透露，許男想替她赴死。（翻攝自畫面）

▲許男（左）華女（右）鶼鰈情深，華女生前曾透露，許男想替她赴死。（翻攝自畫面）

除了華女背負債務，華兄也在外積欠1千900多萬元。曾有債主證稱，華兄曾透露：「等妹妹的理賠金下來後，妹婿會替我還債。」因種種客觀證據都顯示，這是一起計畫好的「買凶自殺詐保案」，所以儘管許男、華兄、施男都矢口否認犯案，也不願交出凶槍，法官仍認定3人共謀殺死華女詐保，最終依加工自殺及槍砲罪，將3人分別判處5年到5年半刑期，也判決保險公司不用賠。

時任桃園縣警局大園分局偵查隊長的陳芳振，對此案的真相感到惋惜。

▲時任桃園縣警局大園分局偵查隊長的陳芳振，對此案的真相感到惋惜。

一場精細計畫的命案，因為警方細心地蒐證，最後終於水落石出。陳芳振感慨地說：「華女用生命換取保險金，雖然有人認為她很偉大，但是法網恢恢，最後落得兩頭空，這樣的做法，實在不可取。」

　


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