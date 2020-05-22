豪雨狂炸鹽埕淹大水　高市議員爆：抽水機2度故障

圖文／鏡週刊

西南氣流影響，南台灣迎來豪大雨，多處出現淹水的情況，民進黨籍高雄市議員簡煥宗表示，鹽埕區整晚豪雨，從凌晨開始積水，據了解是因為抽水機故障，才搶修完畢後又2次故障。簡煥宗表示，訊息才剛開始就出狀況導致鹽埕區大淹水，他要求水利單位徹底檢視防洪設備，以免影響市民安全。

自昨晚開始，全台灣各地都出現暴雨，氣象局針對多處發布豪雨警報，高雄和屏東地區還是豪大雨特報。自凌晨開始便陸續傳出淹水的災情，許多低窪地區已淹到小腿。

市議員簡煥宗在臉書發文指出，在跟水利單位了解後，發現原來是鹽埕七賢抽水站2號機故障，造成鹽埕區出現積水，而在搶修完畢後，今天凌晨又發生第二次故障。

簡煥宗指出，目前汛期才剛開始，就發生抽水站故障、無法發揮排水功能，導致鹽埕區大淹水，甚至連許多未曾淹水的地方都在這一天淹水。

對於抽水機2度故障，造成許多民宅因為積水而受損，簡煥宗呼籲，若證實是政府疏失，可能會有國賠的問題，他要求市府公布抽水站的檢測和維修紀錄，並請市府說明，水利局是否有落實汛期前防洪標準流程進行；同時，為了申請賠償，他也請市民朋友拍下家中淹水的畫面，盡可能保存證據。



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