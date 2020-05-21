臺灣美術史經典一次看！五月畫會、中生代女性　60年代至今重要藝術家作品展出

▲回顧臺灣美術史上的經典作品，「國美典藏精選展」展出。（圖／國立臺灣美術館提供）

記者林育綾／綜合報導

國立臺灣美術館舉行「國美典藏精選展」，將展出從臺灣60年代至今多位前輩藝術家的作品，帶領觀眾深入臺灣藝術史脈絡，包括日治時期師承鹽月桃甫的蔡蔭棠、呂璞石，光復初期鬼才藝術家金潤，另還有「五月畫會」及「東方畫會」重要成員、中生代女性藝術家等作品展出。

國立臺灣美術館館長林志明策劃，領導館內策展團隊共同規劃「國美典藏精選展」，展出臺灣60年代至今，多位前輩藝術家的精彩作品，帶觀眾從縱向深入臺灣藝術史脈絡與個別藝術家的風格；橫向擴展至傳統和新興媒材類別的發展，以及與臺灣交流甚密的亞洲藝術家作品。

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▲「國美典藏精選展」將展出從臺灣60年代至今多位前輩藝術家的作品。（圖／國立臺灣美術館提供）

此次展出藝術家，包含日治時期師承鹽月桃甫的蔡蔭棠、呂璞石，光復初期「鬼才藝術家」金潤作等，更有臺灣美術史上重要的水彩畫家蕭如松所繪少數膠彩作品。

另外，還能從「五月畫會」及「東方畫會」重要成員：朱為白、霍剛、蕭勤、李錫奇、韓湘寧、莊喆及鄭瓊娟等典藏作品中，一窺1956年起臺灣現代繪畫的多元與創新。而多位當代藝術創作者，例如：李義弘、洪根深、莊普、奚淞、黃銘昌、楊茂林、倪再沁、李俊賢、陳順築、李足新、潘信華等，亦在展覽之列，將帶領觀眾一同見證臺灣當代藝術的崛起。

其中還有少數堅持以「幾何造型」創作的雕塑家李再鈐、觀念行為藝術創作者石晉華、錄像藝術先驅袁廣鳴、動力藝術創作者徐瑞憲⋯等指標性人物，以經典共同構成臺灣美術史的重要脈絡。

還可欣賞臺灣中生代女性藝術家代表人物謝鴻均、第50屆威尼斯雙年展金獅獎得主謝素梅、原住民藝術家張恩滿⋯等女性藝術家細膩敏感的創作世界。

另也特別展出國美館於2007年與2017年「亞洲藝術雙年展」所購藏的韓國藝術家李桓權（Yi Hwan-Kwon）、日本藝術家小泉明郎（Meiro Koizumi）的創作。展覽除了邀請觀眾一起認識國家重要的文化藝術資產外，更期望發掘國外藝術品對臺灣美術發展相互對照之重要性。

國立臺灣美術館表示，自開館以來，即致力於完備臺灣美術發展脈絡及多元媒材特色之研究、典藏、展覽策畫與教育推廣工作，希冀深化國人對自身藝術文化內涵之認識、豐富與累積國家重要文化藝術資產，並為臺灣藝術工作者提供一個與國際對話的交流平台，同時藉由釐清臺灣在東亞諸國間相互影響的關係，拓展藝術發展之能見度及前瞻性視野 。

「國美典藏精選展」自即日起至9月6日，將於國美館大廳、數位藝術方舟等展區展出。因應疫情發展，國美館近期活動及展覽空間皆限制參加人數。

「國美典藏精選展」即日起～9月6日(日)

館址：40359臺中市西區五權西路一段二號



電話：(04) 2372-3552

館舍主體開放時間：週二～五12:00~18:00、週六10:00~20:00、週日10:00~18:00（週一休館）

外圍E亭、下凹庭園區之數位藝術方舟開放時間：週二～週日10:00~18:00（週一休館）

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