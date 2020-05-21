國內新冠肺炎累積441案「407人解隔離」連續無本土病例達39天

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增1例外移入病例，國內累積441例確診，其中7例死亡，407人解除隔離，其餘持續住院隔離中。雖然連續+0被終止，但指揮官陳時中表示，國內至今日已經是連續39天沒有本土病例。

中央流行疫情指揮中心表示，國內昨(20)日新增226例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報70,100例(含69,077例排除)，其中441例確診(今日新增案441)，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，407人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

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指揮中心指出，為強化國內社區監測，實驗室主動針對流感併發重症陰性檢體進行新型冠狀病毒檢驗，1月24日至5月18日間共計完成431件，僅檢出1例陽性(案19)，其餘皆為陰性。

指揮中心表示，全球累計5,021,902例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,575,065例、俄羅斯308,705例、巴西271,628例、英國251,290例及西班牙232,555例為多；病例中327,141例死亡，以美國94,576例、英國35,704例、義大利32,330例、法國28,132例及西班牙27,888例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲0521新增1例境外移入確診個案。（圖／陳昱璇製）

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