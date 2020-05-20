夜釣見人形漂流物！他笑「充氣娃娃啦」響起詭異鈴聲…警到場傻了

▲小黎與朋友發現河面漂浮人形物體。（圖／翻攝廣州日報）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸浙江省溫嶺市一名20多歲男子小黎（化名），日前與朋友晚上到溪邊釣小龍蝦，沒想到河面竟飄來一具類似人的物體，讓他們以為又是丟棄充氣娃娃的惡作劇，通報警方後便不以為意，直到突然響起手機答鈴，才讓他們瞪大了眼睛。

據《廣州日報》報導，小黎日前晚間8時20分與朋友到大溪鎮的員山大橋下釣魚，看到人形物體飄來時，直覺可能是充氣娃娃，但又擔心有一絲可能真的是人，因此與朋友立刻報警求助。

由於不會游泳，小黎與朋友大聲呼救，一名路人拿著手電筒前來，往河面上一照，發現漂浮物很輕，隨著水波上下晃動，這才讓他們更放心，沒想到警方聽到小黎後來的說法時說「河裡漂浮著人的可能性極大」。

▲警方得知，女子與男友吵架才跳河輕生。（圖／翻攝廣州日報）



岸邊的3人拿出長桿，將河面上的物體撥到岸邊，這才發現真的是一名穿著碎花裙的女子，想將其拉到河岸上；沒想到，女子身上突然傳出手機鈴聲，他們將女子拉上岸後，發現手機上方顯示「寶貝老公」，小黎等人立刻接起並通知對方到場。

警方表示，警方當晚8時34分到場後，立刻對19歲的女子小美（化名）進行心肺復甦，將其送往醫院進行急救，事後得知女子與男友吵架才跳河輕生，目前女子身體逐漸康復，已請心理醫師進行心理疏導。

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