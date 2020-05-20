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致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱區出爐

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▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲滯留鋒面將合體西南氣流，中南部山區是降雨最劇烈地區，恐有豪雨等級以上降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

滯留鋒面持續影響台灣，西南風明天起增強，今年首波西南氣流也將報到，氣象局示警，這波降雨最劇烈時間落在周四午後到周五白天，各地留意局部大雨或豪雨，其中，中南部山區更要嚴防豪雨等級以上降雨。

氣象預報員陳伊秀表示，鋒面今天位置在南台灣附近，台東及南部降雨雖有變多，但其他地區算是降雨空檔，不過，周四到周五這段時間，除了滯留鋒面外，今年首波西南氣流也將帶來整片濕暖水氣影響台灣。

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲今天鋒面南移，台東及南部降雨增多。（圖／中央氣象局）

周四上午起就可以感受到水氣移入，各地雨勢逐漸增加，全台都有陣雨或雷雨，氣象局也不排除有局部大雨或豪雨發生。雨最多時間目前預估落在周四午後至周五白天，周五後鋒面南移，降雨就會緩和下來。

在降雨趨勢上，西半部雨勢會大於花東地區，其中，中南部山區降雨量將持續累積，可能會有豪雨等級以上降雨發生。整體來說，降雨警戒區中南部山區最要留意，接著是中南部平地，再來是北部地區。

氣象局表示，目前最新預報，周六、日鋒面南移，南部地區天氣仍不穩定，但其他地區降雨變得零星；下周一水氣預期更減少，但下周二後鋒面再往北推，屆時降雨機率可能又會提高。

▲▼西南氣流報到，合體鋒面恐帶來致災性降雨。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

▲西南氣流報到將合體鋒面，全台要慎防致災性降雨。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則示警，周四西南風增強，周五、六達到「西南氣流」程度，同時，鋒面滯留台灣上空，雙重因素同時影響之下，周四至周六全台灣慎防致災性強降雨。

台灣颱風論壇表示，其降雨特性為單日降雨時間拉長、降雨範圍更大，另外，也更容易發展旺盛對流，要留意山區雨勢更猛烈，也容易出現強陣風。

▲▼周四至周日，各地降雨區域模擬圖。（圖／翻攝自天氣風險）

▲周四至周日，各地降雨區域模擬圖。（圖／翻攝自天氣風險）

天氣風險分析，周四西南季風增強，又會被推著北上，西半部各地從下午開始雨勢就會轉趨明顯，而且越晚雨越大。周五梅雨鋒面再度由北往南過境全台，這時候西南季風已經增強至「西南氣流」等級，遇上鋒面會產生一串串劇烈的雷雨胞，全台灣一整天都會出現劇烈天氣，包括強降雨、打雷閃電、瞬間強風。

其中，中南部山區受到西南氣流直送，會有持續性的大雨，務必要嚴防山崩、土石流等災情。到了周六凌晨起鋒面快速南下，北部、中部降雨趨緩，高雄、屏東、台東、中南部山區則仍有較大雨勢；由於梅雨鋒面周日將持續滯留在台灣南方不遠處，南部、台東、各地山區將持續有雨，其它各地也有短暫陣雨。

天氣風險提醒，前面幾天的梅雨鋒面都還是前菜，周四下午到周五的這波降雨，大家一定要提高警覺。

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