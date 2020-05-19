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2020下半年財運暴棚的前5星座　第一名事業、愛情兩得意

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實習記者施怡妏／綜合報導

2020年馬上就要過完一半了，上半年因為疫情關係，全世界的經濟狀況都不穩定，下半年即將到來，星座專家「小孟老師」點出以下五個星座的人，好好的努力打拼衝刺，很有可能在下半年財運爆棚。

▲▼星座運勢。（圖／翻攝自YouTube／清水孟國際塔羅連鎖）

▲雙魚座運勢。（圖／翻攝自YouTube／清水孟國際塔羅連鎖）

第五名：雙魚座
2020年在職場上表現優異，尤其到了下半年，對工作會越來越有自己的想法，也越來越明白如何應對工作上的人、事、物，但要注意的是，因為還在學習的階段，不能因為嘗到一點點甜頭，就得意忘形，否則可能會招來小人。此外，想要創業的人會很成功順利，而且好運不斷。
開運色：水藍色系

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▲牡羊座運勢。（圖／翻攝自YouTube／清水孟國際塔羅連鎖）

▲牡羊座運勢。（圖／翻攝自YouTube／清水孟國際塔羅連鎖）

第四名：牡羊座
下半年在工作上會「打倒群雄」，上半年的紛擾以及煩惱，全部都會一掃而空，擾人的小人以及敵人都會漸漸離你遠去。而有投資理財規劃的人，能夠「用錢滾錢」，不管是正財還是偏財，運勢都很旺，荷包賺的飽飽飽，建議可以購買龍頭類股，有機會「賺到爆」，但賺的錢也要記得留住，不要因為賺得多而花的多。
開運色：粉紅色系

▲巨蟹座運勢。（圖／翻攝自YouTube／清水孟國際塔羅連鎖）

▲巨蟹座運勢。（圖／翻攝自YouTube／清水孟國際塔羅連鎖）

第三名：巨蟹座
工作能力受到主管、同事肯定，可以藉此多展現自己的能力，不要擔心害怕自己做不到，專心做好自己份內的事情。過去不斷的努力成長，累積了許多經與實力，終於迎來好的機會，下半年也是一個適合衝刺業績的時間點，認真努力工作，將會有不錯的收獲以及成績。
開運色：紫色系

▲射手座運勢。（圖／翻攝自YouTube／清水孟國際塔羅連鎖）

▲射手座運勢。（圖／翻攝自YouTube／清水孟國際塔羅連鎖）

第二名：射手座
下半年與同事的關係非常好，過去所幫助過的人，他們都會記得你的好，並且會化身為貴人來幫助你，可以突破各個難關，在公司的人緣好感度也會瞬間大增，日後在職場上做事情會大大的加分；若是想要更換工作的人，可以透過朋友的介紹，得到不錯的工作機會。
開運色：金黃色系

▲▼星座運勢。（圖／翻攝自YouTube／清水孟國際塔羅連鎖）

▲摩羯座運勢。（圖／翻攝自YouTube／清水孟國際塔羅連鎖）

第一名：摩羯座
下半年木星進入摩羯座，在工作上會備受肯定，主管會看到你在工作上的努力，而更加的信任你，趁著這段期間努力發揮自己的長才，這可能會是日後主管考慮是否要升遷你的職位，所參考的內容。單身的朋友，可以透過朋友的介紹，尋找到新的對象，桃花也會朵朵開，魅力指數旺到爆表。
開運色：白色系

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