為衝點閱率擅闖喪家　直播主LIVE「送肉粽」被判拘50天

圖、文／鏡週刊

卓姓直播主為了衝高點閱率，去年5月間跑到彰化縣鹿港鎮一處正在辦「送肉粽」法事的喪家做直播，他直闖民宅，不聽喪家勸告，被控妨害自由；今年1月，彰化地院檢疫法庭判處卓男拘役50天，可易科罰金，卓男驚覺事態嚴重，片面道歉卻未賠償並達成和解，就提出上訴，要求減刑，因此法官認為，量刑均無不當，應予維持，駁回卓男的上訴。

彰化縣專門在網路販售兒童玩具的35歲卓姓直播主，與蔡姓喪家素不相識，去年5月23日，蔡家請禮儀業者到家裡為上吊往生者做祭送儀式（民間稱為送肉粽），卓男不僅未經屋主同意，闖入以手機拍攝，並在社群公開直播。

線上有網友問他「會不會煞到？」他還回答「直播分享5人就不會煞到」，如此離譜行徑，引喪家大怒，事後以未經許可擅闖民宅，對卓男提妨害自由罪告訴。

判決書指出，卓男為求衝高社群網站之點閱率，罔顧喪家痛失親人之悲傷，不僅魯莽且無同情心，考量被告教育程度僅為國小畢業，加上又未與喪家達成和解，因此判處拘役50天。

這時卓男才感覺事態嚴重，急忙跑到喪家，片面表示歉意，也未提出賠償，就提出上訴，並向法官聲稱「已經和解」，承審的法官認為，被告僅向告訴人道歉，並無做任何實質上的賠償，如今卻上訴要求酌予減刑，原判決之量刑並無不合，也未逾法定刑度，因此駁回被告之上訴。

一名法界人事開玩笑說，被告「卡到陰」。他指出，類似擅闖民宅的刑事案件，若跟屋主達成和解，通常再上訴會獲得輕判，但法官仍維持原判，有遏止「送肉粽網路直播」歪風的社會意義。

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