竹市急難紓困核定率47.5%　高於全國平均兩倍

▲全國辦理急難紓困方案，新竹市核定率約47.5%為全國第一。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記蔡文綺／新竹報導

全國辦理急難紓困方案，截至昨（17）日統計，全國平均核定率為23%，新竹市核定率約47.5%，高於全國平均兩倍，為全國第一。

擴大急難紓困補助於5月6日起開始申請，新竹市首日就有超過300人申請，新竹市長林智堅第一時間要求同仁以迅速、寬鬆、便利為原則審核，他強調，「來申請的人就是有需要的人」，請市府同仁全力協助，至昨(17)日總共受理3549件，核定通過1432件、共核定1468萬元。

擴大急難紓困補助於5月6日受理申請後，新竹市政府立即舉行跨局處會議，結合民政處、社會處與警察局一級主管與三區區長，檢討第一天申辦情形，以積極態度為第一線同仁解決問題，讓同仁有如吃了定心丸、全力投入紓困工作，短短12天、核定通過1432件，核定率47.5%為全國第一。

市府表示，市長於跨局處會議中下達三項關鍵裁示，首先，他強調「做第一線同仁後盾」，只要是符合資格者，請第一線同仁盡速核定，市府全力支持。第二，於各區公所派駐警力，協助維護秩序；第三，請三區區公所向排隊民眾加強宣導申請條件，柔性勸離不符合資格者。