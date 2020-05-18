阿富汗汽車自殺攻擊至少47死傷！　塔利班宣稱犯案

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗東部加茲尼省（Ghazni）18日發生汽車炸彈攻擊事件，事發地點就在阿富汗國家安全局（NDS）大樓，造成至少7名部隊成員死亡、40人受傷。在阿富汗內政部證實這起攻擊事件後，塔利班（Taliban）宣稱犯案。

綜合法新社、美聯社報導，當時一名自殺炸彈客駕駛著偷來的軍用車輛，在接近國家安全局大樓門口處引爆裝滿炸藥的車輛。加茲尼省長發言人諾利（Arif Noori）表示，除了7名死者之外，另有至少40名部隊成員受傷，其中8人傷勢嚴重，已送往首都喀布爾接受更進一步治療。

在此一事件發生的同時，首都喀布爾政府和塔利班組織（Taliban）之間的武裝衝突事件仍不斷發生。5月12日，喀布爾一間婦產科醫院遭遇恐怖攻擊，造成14人死亡，其中包括2名新生兒；同日，東部楠格哈爾省一場喪禮上也發生恐攻，導致24死、68傷。

#AFG. At least five killed 32 others wounded after car bomb targeted #NDS facility in capital city of central #Ghazni province of #Afghanistan early morning Monday, officials said.

So far no group has claimed responsibility for the attack. — Ab Qadir Sediqi (@qadir_sediqi) May 18, 2020

A car laden with explosives in #Ghazni province of #Afghanistan hit NDS compound this morning.

Unconfirmed: At least 6 killed and 40 others wounded in this suicide attack. pic.twitter.com/Rveyqw2fQR — 7ru7h (@7ru7h_1) May 18, 2020

發稿時間：12:44

更新時間：15:20